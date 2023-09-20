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MLB／亞古納離「40、60」差1轟 史泰德50場435K寫紀錄
勇士隊今天以9：3擊敗費城人隊，終止封王戰後的4連敗，投打雙雄續衝紀錄，史泰德（Spencer Strider）7局11K，創生涯前50場先發最多三振紀錄，亞古納（Ronald Acuna Jr.）單場雙響砲，距離「40轟、60盜」只差1轟。
史泰德今天僅以91球就投完7局，被敲4支安打丟掉3分，收下第18勝，加上單場11K，本季270次三振遙遙領先群雄，距離隊史最多三振紀錄也只差6K，就可追平1996年史摩茲（John Smoltz）的單季276K。
史泰德大聯盟生涯前50場先發就累積435次三振，排名史上第一，古登（Dwight Gooden）418次排第二、達比修有407次排第三。
亞古納在1局下、6局下各敲出一發陽春砲，全場5打數3安打、2分打點，打擊率3成38，還有1次盜壘成功，本季累積39轟、67盜，有機會成為史上第5位單季「40轟、40盜」的球員，「40、60」則是史上唯一。
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