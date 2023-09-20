快訊

座落裕隆城…史上最大誠品開箱！打造1.9萬坪書香微型城市 亮點搶先看

活生生遭高溫「火化」！苗栗煉鋼廠工人墜落電爐鐵水 2天後才撈起遺骸

藍揭蛋商混用國產、巴西液蛋「賣給退輔會」 流入八德榮家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／亞古納離「40、60」差1轟 史泰德50場435K寫紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞古納單場雙響砲，距離「40轟、60盜」只差1轟。 美聯社
亞古納單場雙響砲，距離「40轟、60盜」只差1轟。 美聯社

勇士隊今天以9：3擊敗費城人隊，終止封王戰後的4連敗，投打雙雄續衝紀錄，史泰德（Spencer Strider）7局11K，創生涯前50場先發最多三振紀錄，亞古納（Ronald Acuna Jr.）單場雙響砲，距離「40轟、60盜」只差1轟。

史泰德今天僅以91球就投完7局，被敲4支安打丟掉3分，收下第18勝，加上單場11K，本季270次三振遙遙領先群雄，距離隊史最多三振紀錄也只差6K，就可追平1996年史摩茲（John Smoltz）的單季276K。

史泰德單場飆11K，本季270次三振遙遙領先群雄。 法新社
史泰德單場飆11K，本季270次三振遙遙領先群雄。 法新社

史泰德大聯盟生涯前50場先發就累積435次三振，排名史上第一，古登（Dwight Gooden）418次排第二、達比修有407次排第三。

亞古納在1局下、6局下各敲出一發陽春砲，全場5打數3安打、2分打點，打擊率3成38，還有1次盜壘成功，本季累積39轟、67盜，有機會成為史上第5位單季「40轟、40盜」的球員，「40、60」則是史上唯一。

亞古納 勇士

延伸閱讀

MLB／運動家新秀窮得只剩腿 有望成神鱒後首位菜鳥盜壘王

MLB／阿拉斯200安記錄夜 馬林魚橫掃勇士卻輸給大都會

MLB／官網公布MVP排行榜 大谷全票第1、貝茲逼近亞古納

MLB／歐森47轟出爐 亞古納雙響砲邁向「40-40」大紀錄

相關新聞

MLB／不是開TJ！大谷動刀採新技術 明年就能打、後年二刀流

天使隊日籍球星大谷翔平因右腹斜肌發炎決定提前關機，順勢處理右手肘尺側副韌帶傷勢，今天接受手術治療，預計2024年開幕日就...

MLB／亞古納離「40、60」差1轟 史泰德50場435K寫紀錄

勇士隊今天以9：3擊敗費城人隊，終止封王戰後的4連敗，投打雙雄續衝紀錄，史泰德（Spencer Strider）7局11...

MLB／誰在三壘？大都會投手傳了一個寂寞：我感覺有人在那

大都會與馬林魚系列賽迎來第二戰，在比賽中發生令球迷熱議的守備，大都會先發投手魯切斯（Joey Lucchesi）在處理短打球時竟直接傳給沒有人的三壘，親手將超前分奉送給對手，雖然大都會在第9局扳平比分

MLB／花卷東高校友都很會睡？菊池雄星抽筋喊睡11小時不夠

日籍投手菊池雄星今天先發對戰洋基，前5局僅失1分的他在第6局因左上斜方肌抽筋提前退場，沒想到賽後受訪時菊池表示昨晚「只」睡了11小時，可能是睡眠不足才導致受傷，這場比賽最終藍鳥以7：1獲勝，菊池雄星順

MLB／官網稱未來200勝投手恐難產 點名洋基王牌是下一位

紅雀隊42歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）昨日成為大聯盟史上第122位達到生涯200勝的投手，大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）撰文解釋，未來200勝投手可能不會再出現，目前

MLB／戰績令人失望票房卻一路長紅 教士創隊史最高進場數

教士本季戰績未達五成勝率，季後賽機會渺茫，是今年數一數二令人跌破眼鏡的隊伍，但在這個失望賽季教士也非一無所獲，在昨天的比賽過後，本季教士主場進場人數破300萬，創下隊史新高。 截至今天賽前，教士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦