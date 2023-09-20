MLB／誰在三壘？大都會投手傳了一個寂寞：我感覺有人在那

大都會與馬林魚系列賽迎來第二戰，在比賽中發生令球迷熱議的守備，大都會先發投手魯切斯（Joey Lucchesi）在處理短打球時竟直接傳給沒有人的三壘，親手將超前分奉送給對手，雖然大都會在第9局扳平比分，助魯切斯驚險逃敗，但馬林最終還是在9局下半靠著柏格（Jake Burger）的再見安打帶走勝利。

魯切斯近期狀況不錯，本季8場先發拿下3勝，防禦率為2.88，在蜀中無大將的大都會輪值佔有一席之地，今天他同樣繳出接近優質先發的好投，5.2局失3分，其中2分為自責，另外送出6次三振，下一場預計將再對上馬林魚。

不過魯切斯的第2分掉得相當離奇，在5局上無人出局一二壘有人之際，魯切斯下丘處理愛德華茲（Xavier Edwards）的短打，沒想到魯切斯撿起球傳向三壘時才發現壘上沒有隊友，這球一路沿著外野邊線滾，帳面上被記安打加投手失誤，讓馬林魚一舉跑回超前分。

The @Marlins take the lead 🔥 pic.twitter.com/A8GIh1z2WE — Bally Sports Florida: Marlins (@BallyMarlins) 2023年9月19日

賽後魯切斯談到這個守備時表示自己當時應該傳往一壘，「我覺得有點糗，當時感覺有人站在那裡，只想快點處理它，卻犯了一個嚴重的錯誤，我應該從中學到經驗。」

因為這個失誤，魯切斯退場時大都會還陷入2分落後，不過隊友連兩天攻破馬林魚守護神史考特（Tanner Scott），尼莫（Brandon Nimmo）的二壘安打幫助球隊扳平比分，但馬林魚還是笑到最後的贏家，柏格在2出局敲出再見安打，幫助球隊以4：3獲勝。