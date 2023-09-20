MLB／同為9年季後賽荒 外媒指天使未來比老虎更慘

MLB目前最慘的球迷來自哪兩隊？老虎與天使迷足足有9年沒季後賽看了！

MLB在2012年與2022年陸續擴軍季後賽席次，甚至於2020年的疫情縮水賽季有16席，從2014年開始聯盟僅老虎、天使始終無緣季後賽。外媒分析，天使隊農場體質不佳，甚至得大拋售讓渡球員，才勉強壓到豪華稅線下，薪資健康且潛力股不少的老虎更被看好終結季後賽荒。

9年季後賽荒

MLB再兩週即將迎來2023賽季季後賽，晉級季後賽已經明朗化，但聯盟最淒慘的兩隊天使與老虎仍舊無緣季後賽，已經是安那罕、底特律球迷連續第9年在十月看不到棒球（季後賽），並列聯盟最久的季後賽荒。

過去僅3支分區冠軍與1支外卡球隊能晉級季後賽（美聯與國聯，故8隊），MLB從2012年擴軍季後賽名額到10席，美聯與國聯都各自增加一隊外卡，2022年繼續擴軍、仿造上一版的NFL季後賽賽制，各聯盟取6隊（共12席），前2種子保送一輪，3到6種子先廝殺外卡輪。更遑論2020年的疫情縮水賽季只打60場例行賽，開出總共16席季後賽名額，賽制如同上一版的NBA賽制，打不進都比打進還難。

天使、老虎哪隊更淒慘？

而天使與老虎卻還是有辦法成為2014年以來，都無緣季後賽的唯二倒霉蛋。天使2014年打出全聯盟第一的戰績，首輪以逸待勞，卻被外卡隊皇家3戰橫掃、丟臉出局；老虎在2011到2014年連4年搶下分區冠軍，但2014年與天使拿同個劇本：被對手3戰橫掃出局，其後開始黑暗期：9個賽季僅有1季勝率過五成。

外媒《CBS體育》20日分析哪兩隊會先終結季後賽荒。他們認為，天使隊回歸季後賽更加艱難，天使擁有聯盟數一數二差的農場系統（倒數第3），今年交易窗口心態在要拼與放棄之間搖擺不定，結局是大拋售讓渡一群選手，勉強將薪資壓到豪華稅之下，季末恐怕又留不住超級球星大谷翔平與神鱒楚勞特，未來或沒有潛力股與球星。

老虎佔地利、人和

相較之下，擺爛多年的老虎隊更具前景，據農場戰力分析，老虎雖然也只排第25名，但那是因為他們拉上潛力股到大聯盟鍛鍊，像是2020年狀元郎托克森，年僅24歲的他本季轟出28發全壘打，以及攻守俱佳的22歲外野手格林，本季已繳出近0.8的攻擊指數。老虎隊有著準備兌現天賦的年輕人，以及健康的團隊薪資空間（聯盟第20名，相對天使是第8高）。

最後是所處地區的強度差距，老虎所在的美聯中區被認為是最差勁的分區，本季僅一隊超過五成勝率，分區老大雙城的戰績放到整個美聯暫居第7，若非是規則保護分區龍頭晉級名額，他們也非季後賽實力隊伍（前6），老虎要突圍相對容易。天使所在的美西則很競爭，太空人、水手、遊騎兵都是季後賽實力強隊。

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