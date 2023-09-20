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MLB／戰績令人失望票房卻一路長紅 教士創隊史最高進場數

聯合新聞網／ 綜合報導
教士本季進場人數比戰績還亮眼。 路透社
教士本季進場人數比戰績還亮眼。 路透社

教士本季戰績未達五成勝率，季後賽機會渺茫，是今年數一數二令人跌破眼鏡的隊伍，但在這個失望賽季教士也非一無所獲，在昨天的比賽過後，本季教士主場進場人數破300萬，創下隊史新高。

截至今天賽前，教士本季戰績為73勝78敗，在國聯西區排名第4，距離外卡第3有5.5場勝差，幾乎不可能翻盤進季後賽，相比於季初來勢洶洶，力圖挑戰道奇國西霸主位置的氣勢，教士本季的表現無疑是荒腔走板。

然而，即使教士本季的豪華打線發揮沒想像中好，但還是吸引到不少球迷進場，去年交易來少年強打索托（Juan Soto）後，季票申請數水漲船高，光是季前就賣出了2萬4000張門票，遠超2004年沛可球場開幕以來最高銷售額1萬8808份，光是季票就佔了57%的主場容量。

昨天的賽事中教士主場湧進了4萬2062人，讓教士連兩年進場人數都超過300萬，同時累積302萬9009人也打破隊史紀錄，目前教士還有5場主場，且這數字還不包含墨西哥海外戰的票房，有望繼續推高隊史紀錄。

教士

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