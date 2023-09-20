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MLB／不是開TJ！大谷動刀採新技術 明年就能打、後年二刀流

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今天接受手術治療，但不是開TJ，而是採用新技術。 美國聯合通訊社
大谷今天接受手術治療，但不是開TJ，而是採用新技術。 美國聯合通訊社

天使隊日籍球星大谷翔平因右腹斜肌發炎決定提前關機，順勢處理右手肘尺側副韌帶傷勢，今天接受手術治療，預計2024年開幕日就可打擊，2025年重返投打二刀流。

「今天稍早我的手肘進行了手術。」大谷翔平透過社群平台向外界表示：「一切都很順利，感謝各位的祝福與鼓勵，很遺憾今年不能打完一整個賽季，但我還是會支持隊友到最後一刻，我也會努力復健，盡快回到球場，變得比以往更強大。」

為大谷翔平動刀的是名醫埃拉特切（ Neal ElAttrache），也是2019年曾為大谷翔平進行過韌帶重建（Tommy John）手術的醫生，只不過這次並非再做韌帶重建。

埃拉特切表示：「最終目標是修復目前手肘問題，要加強現有的健康韌帶，並增加活體組織以便延長手肘使用壽命，我預期他會完全康復，而且2024年開幕任就能打擊，不受到任何限制，2025年就能二刀流。」

而根據「橘郡紀事報」報導，大谷翔平採取的是「內支架（internal brace）」新式治療方式，以較厚的縫合線來強化韌帶，並進而形成軟組織，跟傳統的韌帶重建手術不同，能夠更快以打者身分回到球場。

大谷翔平 天使

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