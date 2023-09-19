MLB／Woo投球讓人想喊Wow 水手胡技壓家鄉球隊運動家

水手今天起作客運動家，首戰推出華裔投手胡（Bryan Woo）先發，從小就是加州人的胡並沒有手下留情，主投5局無失分，近兩場對運動家的先發合計11局無失分，率領水手以5：0獲勝，胡則進帳本季第4勝。

胡今天5局的投球危機不少，被敲出3支安打外還投出生涯最高的4次保送，但他屢屢能化解危機，與牛棚投手送給運動家一場完封，同時也是球隊本季第16場無失分的比賽，胡個人則是延續近期3連勝。

胡出生於奧克蘭，就讀的高中距離運動家球場僅有4公里遠，不過他從小支持的球隊是舊金山巨人，在7月3日水手作客舊金山的比賽，進場支持胡的「親友團」甚至高達百人，該場比賽他繳出6局失兩分的優質先發，今天面對另一支加州球隊運動家則是5局無失分摘勝，在鄉親父老前大放異彩。

There’s still a large crowd gathered for Bryan Woo a solid 45 minutes after the game ended. And it was supposedly an even larger group before some trickled out moments ago. pic.twitter.com/FQmrAnd8vc — Daniel Kramer (@DKramer_) 2023年7月4日

胡賽後受訪時說：「甲骨文球場（巨人隊主場）非常擁擠，我的家人和朋友有點融入其中，但在這裡他們特別顯眼，我必須盡我所能專注於我要做的事情，並且完成我的工作。」

運動家本季雖然是無庸置疑的坦隊，但前陣子贏下對美西龍頭太空人的系列賽，因此水手主帥瑟維斯（Scott Servais）系列賽前也特別提醒子弟兵不能掉以輕心，「我們需要每個人的貢獻，這些傢伙很努力，這場比賽沒有獲得太多機會，但當他們得到時，就已經做好準備了。」

由於遊騎兵今天遭到紅襪逆轉輸球，賽後水手與遊騎兵的戰績再度打平，距離分區龍頭太空人為1.5場勝差。