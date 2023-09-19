快訊

撐過921大地震的房屋較堅固？專家：錯了！深藏三大危險因子

為社會紛擾道歉但堅不認錯 陳吉仲：進口蛋政策完全正確

PLG／官宣前幾小時才決定加盟 林書豪喊話要拿3個第一

MLB／Woo投球讓人想喊Wow 水手胡技壓家鄉球隊運動家

聯合新聞網／ 綜合報導
胡在化解危機後忍不住振臂高呼。 美聯社
胡在化解危機後忍不住振臂高呼。 美聯社

水手今天起作客運動家，首戰推出華裔投手胡（Bryan Woo）先發，從小就是加州人的胡並沒有手下留情，主投5局無失分，近兩場對運動家的先發合計11局無失分，率領水手以5：0獲勝，胡則進帳本季第4勝。

胡今天5局的投球危機不少，被敲出3支安打外還投出生涯最高的4次保送，但他屢屢能化解危機，與牛棚投手送給運動家一場完封，同時也是球隊本季第16場無失分的比賽，胡個人則是延續近期3連勝。

胡出生於奧克蘭，就讀的高中距離運動家球場僅有4公里遠，不過他從小支持的球隊是舊金山巨人，在7月3日水手作客舊金山的比賽，進場支持胡的「親友團」甚至高達百人，該場比賽他繳出6局失兩分的優質先發，今天面對另一支加州球隊運動家則是5局無失分摘勝，在鄉親父老前大放異彩。

胡賽後受訪時說：「甲骨文球場（巨人隊主場）非常擁擠，我的家人和朋友有點融入其中，但在這裡他們特別顯眼，我必須盡我所能專注於我要做的事情，並且完成我的工作。」

運動家本季雖然是無庸置疑的坦隊，但前陣子贏下對美西龍頭太空人的系列賽，因此水手主帥瑟維斯（Scott Servais）系列賽前也特別提醒子弟兵不能掉以輕心，「我們需要每個人的貢獻，這些傢伙很努力，這場比賽沒有獲得太多機會，但當他們得到時，就已經做好準備了。」

由於遊騎兵今天遭到紅襪逆轉輸球，賽後水手與遊騎兵的戰績再度打平，距離分區龍頭太空人為1.5場勝差。

太空人

相關新聞

MLB／韋恩萊特200勝到手哭了 兒子鑽桌底又鑽懷裡搶鏡

紅雀隊42歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright），補上可能是生涯成就中的最後一塊拼圖，今天先發7局無失分，紅雀...

MLB／機率不到1%！紐媒分析洋基如何進季後賽

洋基隊本季戰績不佳，目前戰績76勝74敗，落後美聯外卡第3的水手和遊騎兵隊6場勝差。《紐約郵報》作家瓦卡羅（Mike Vaccaro）列出洋基進季後賽機率，也說明洋基進季後賽的必要條件。 儘管洋

MLB／Woo投球讓人想喊Wow 水手胡技壓家鄉球隊運動家

水手今天起作客運動家，首戰推出華裔投手胡（Bryan Woo）先發，從小就是加州人的胡並沒有手下留情，主投5局無失分，近兩場對運動家的先發合計11局無失分，率領水手以5：0獲勝，胡則進帳本季第4勝。

MLB／道奇也有「投手全壘打王」 林恩本季挨轟數快追上大谷

道奇被外界認為是休賽季最有可能、也最有本錢追逐美聯全壘打王大谷翔平的球隊，但事實上他們陣中也有一位「投手全壘打王」，那便是季中透過交易入隊的老將林恩（Lance Lynn），本季他先發30場已經挨了4

MLB／運動家新秀窮得只剩腿 有望成神鱒後首位菜鳥盜壘王

窮到只剩腿！運動家外野手魯伊茲（Esteury Ruiz）本季OPS低於聯盟平均、WAR值僅0.1，卻能坐穩運動家先發打線，靠的便是那雙如風火輪般的飛毛腿，今天他替補上陣跑出2次盜壘，將本季盜壘數推進

MLB／為什麼要說「又」呢？遊騎兵又因牛棚放火遭紅襪逆轉

近期美聯西區三強陷入大混戰，曾坐穩龍頭大半球季的遊騎兵最大軟肋是牛棚，今天又是遊騎兵本季標準的輸法，前7局打完取得1分領先後牛棚慘遭紅襪擊潰，最終以2：4吞下敗仗，賽後戰績與水手再度打平，和分區龍頭太

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦