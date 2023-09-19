MLB／道奇也有「投手全壘打王」 林恩本季挨轟數快追上大谷

道奇被外界認為是休賽季最有可能、也最有本錢追逐美聯全壘打王大谷翔平的球隊，但事實上他們陣中也有一位「投手全壘打王」，那便是季中透過交易入隊的老將林恩（Lance Lynn），本季他先發30場已經挨了42轟，快追上大谷的44轟，穩居聯盟被全壘打王。

林恩本季先後為白襪、道奇合計先發30場，繳出12勝11敗的成績，171.2局的投球內送出181K，但防禦率高達5.92，在全聯盟符合規定局數的投手中排名倒數第2，特別是挨轟比例過高，即使轉戰道奇後，4.67的防禦率比白襪時期的6.47好，但每九局挨轟數卻從2.1上升到2.4。

林恩本季至今被轟了42發全壘打，放眼大聯盟歷史可以排名第9，目前林恩還剩下2至3場先發，依照本季進度，有機會一舉推進至史上前5，大聯盟歷史紀錄是1986年雙城布萊勒文（Bert Blyleven）的50轟。

林恩今天先發對戰老虎，在第5局被捕手羅傑斯（Jake Rogers）敲出三分炮，不過他最終還是吃完5局，率領球隊以8：3獲勝，自己則收下轉戰道奇後的第6勝。

對於本季輪值匱乏的道奇，林恩依舊是重要的人手，在季後賽預計會分擔長局數工作，「我知道未來的預期是什麼，也知道自己的能力，我還有幾次先發機會，可以找到自己在這的立足點並竭盡全力，特別是在季後賽。」