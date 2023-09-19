MLB／機率不到1%！紐媒分析洋基如何進季後賽
洋基隊本季戰績不佳，目前戰績76勝74敗，落後美聯外卡第3的水手和遊騎兵隊6場勝差。《紐約郵報》作家瓦卡羅（Mike Vaccaro）列出洋基進季後賽機率，也說明洋基進季後賽的必要條件。
儘管洋基還沒確定被淘汰，但根據《Baseball-Reference》統計，洋基只有0.1%機率進季後賽，《ESPN》分析系統是0.3%，《FanGraphs》則是0.4%。
瓦卡羅指出，洋基本季剩下12場比賽至少要拿10勝2敗，戰績變86勝76敗，對上外卡第2的藍鳥至少5勝1敗；對響尾蛇的系列賽至少2勝1敗，面對皇家三連戰需橫掃。
洋基還需要藍鳥戰績比2勝10敗還差，才能超越。另外，水手跟遊騎兵接下來還要對決7場，需要其中一隊取得壓倒性優勢，例如6勝1敗或7勝0敗。《紐約郵報》表示，所有數字都對洋基不樂觀，如洋基總教練布恩（Aaron Boone）所言，「唯一能做的就是繼續贏球。」
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