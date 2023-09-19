MLB／機率不到1%！紐媒分析洋基如何進季後賽

道奇被外界認為是休賽季最有可能、也最有本錢追逐美聯全壘打王大谷翔平的球隊，但事實上他們陣中也有一位「投手全壘打王」，那便是季中透過交易入隊的老將林恩（Lance Lynn），本季他先發30場已經挨了4

2023-09-19 17:53