MLB／運動家新秀窮得只剩腿 有望成神鱒後首位菜鳥盜壘王

窮到只剩腿！運動家外野手魯伊茲（Esteury Ruiz）本季OPS低於聯盟平均、WAR值僅0.1，卻能坐穩運動家先發打線，靠的便是那雙如風火輪般的飛毛腿，今天他替補上陣跑出2次盜壘，將本季盜壘數推進到61次，除了繼續向70盜挑戰，還有機會成為繼2012年楚奧特（Mike Trout）後首位菜鳥盜壘王。

Steals No. 60 and 61 for Esteury Ruiz! 💨 pic.twitter.com/8RhuRpfMsj — MLB (@MLB) 2023年9月19日

魯伊茲上個賽季在小聯盟狂跑85盜壘，本季依舊令大聯盟捕手群叫苦連天，賽前魯伊茲累計59次盜壘在美聯排名第一，遙遙領先威特（Bobby Witt Jr.）的47次，在全聯盟僅輸給勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

今天從替補出發的魯伊茲，第8局敲出安打後連盜兩個壘包，順利達到單季60盜里程碑，在運動家隊史上，是繼1998年「盜帥」韓德森（Rickey Henderson）後首名60盜球員。

上一位菜鳥盜壘王是2012年的「神鱒」楚奧特，該年他跑出49盜壘，而大聯盟菜鳥盜壘紀錄是1889年漢米爾頓（Billy Hamilton）的111次。

值得一提的是，在魯伊茲的60盜背後，他可能還會成為史上得分最少的60盜球員，本季至今他只跑回44分，大聯盟紀錄則是1984年柯林斯（Dave Collins）的59分。