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MLB／為什麼要說「又」呢？遊騎兵又因牛棚放火慘遭紅襪逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
史密斯提油救火，吞下本季5次救援失敗。 法新社
史密斯提油救火，吞下本季5次救援失敗。 法新社

近期美聯西區三強陷入大混戰，曾坐穩龍頭大半球季的遊騎兵最大軟肋是牛棚，今天又是遊騎兵本季標準的輸法，前7局打完取得1分領先後牛棚慘遭紅襪擊潰，最終以2：4吞下敗仗，賽後戰績與水手再度打平，和分區龍頭太空人則是維持1.5場勝差。

遊騎兵先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）表現搶眼，7局飆出8K僅失1分，帶著1分領先退場後牛棚下個半局馬上砸鍋，史密斯（Will Smith）在滿壘局面被瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）敲出兩分打點逆轉安，後援上陣僅抓到1個出局數就狂失3分，也承擔了這場比賽的敗投。

紅襪瑞夫史奈德在滿壘局面敲出逆轉安。 美聯社
紅襪瑞夫史奈德在滿壘局面敲出逆轉安。 美聯社

這是史密斯本季5次救援失敗，本季他收下全隊最多22次救援成功，但4.47的防禦率完全不合格，然而對遊騎兵而言，史密斯可能算是相對能信任的人選了，畢竟牛棚放火已經是一個多月來的常態，自8月13日以來，遊騎兵16次救援機會只守住3次；從8月1日以來，球隊在第7至第9局的防禦率高達5.26。

遊騎兵本季累積救援失敗次數達31次，並列大聯盟史上第11名，紀錄保持人則是2021年國民的37次。即使在打線火燙的情況下，遊騎兵牛棚整個賽季始終難以發揮有效作用，隨著近幾週進攻下滑，小分差賽事頻率提高，牛棚問題顯得更為嚴重。

賽後遊騎兵吞下4連敗，總教練波奇（Bruce Bochy）受訪時表示沮喪，「但願我能找到理由，但這就是棒球，有些事情很難解釋，我沒有一個好的答案給你。我該怎麼辦？我把球員擺上場，這就是我唯一做的，相信我，他們已經很努力了，我們有支很棒的球隊，這只是又一場艱難的比賽。」

太空人

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