MLB／藤浪晉太郎大爆炸險吞敗 金鶯靠穆林斯逆轉轟退太空人

前美國總統羅斯福曾說過：「棒球最有趣的比賽是8：7。」這正是今天金鶯隊對戰太空人隊的比分，雙方在這場比賽兩度平手、五度交換領先，日籍投手藤浪晉太郎此役後援表現不佳，0.1局狂失3分，一度成為敗投候選，最終金鶯靠著穆林斯（Cedric Mullins）第9局敲出逆轉三分炮贏球，贏下這場季後賽前哨戰。

兩隊今天分別派出明斯（John Means）和韋蘭德（Justin Verlander）先發，前五局打完金鶯以3：1領先，藤浪在第6局後援登板，沒想到賽前九月還沒掉分的他數據被太空人瘋狂修正，先是被塔克（Kyle Tucker）敲出三壘安打，麥考米克（Chas McCormick）的安打先追回一分，藤浪連續兩個暴投將跑者送上三壘，潘尼亞（Jeremy Pena）再補上追平安打。

金鶯慘遭追平後藤浪也黯然退場，後續亞土維（Jose Altuve）敲出兩分打點二壘安打，超前分算在藤浪身上，不過下個半局金鶯靠著連續安打追平比分，藤浪驚險逃敗。

馬林斯敲出逆轉三分炮，幫助金鶯隊在客場力退太空人隊。 美聯社

雖然太空人在7、8兩局敲出2發陽春砲再度超前，但金鶯發揮「不死鳥」韌性，上打席敲出追平安的穆林斯，第9局再敲出關鍵的逆轉三分炮，最終金鶯在卡諾（Yennier Cano）守成下驚險奪勝。

金鶯主帥海德（Brandon Hyde）賽後受訪時說：「我對球隊的意志力、堅韌，以及拚戰的方式感到印象深刻，雖然不比昨天盛大，但他們正在休息室慶祝，他們也應該這樣做，因為這是一次巨大的勝利。」

昨天以前，金鶯隊只要前8局打完落後，戰績為1勝46敗，不過這兩天金鶯都成功在9局後逆轉贏球，本季累積48場逆轉勝，為全大聯盟最多。