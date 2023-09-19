MLB／阿拉斯200安記錄夜 馬林魚橫掃勇士卻輸給大都會

馬林魚近期狀況不錯，在上個系列賽甚至橫掃了全聯盟戰績第一的勇士，與小熊並列國聯外卡第3，不過今天對戰分區倒數的大都會再度踢到鐵板，雖然阿拉斯達成200安里程碑，寫下隊史新篇章，不過在紀錄夜馬林魚以1：2落敗，再度掉出外卡名單。

此役開局馬林魚阿拉斯（Luis Arraez）就敲出本季第200安，是繼亞古納（Ronald Acuna Jr.）後本季第二人，但整整少了33個打數，是大聯盟2015年後最快達成200安的球員，同時也是馬林魚隊史第四位。

阿拉斯說：「這代表很多，200安對每個球員來說都意義非凡，在大聯盟打球很困難，但我做到了，為此我很努力，當我敲出那支安打時，我向上帝感謝一切。」

然而馬林魚後續遭到大都會新秀布托（José Butto）6局失1分的封鎖，兩隊僵持到第9局，馬林魚守護神史考特（Tanner Scott）遭去年國聯打擊王麥尼爾（Jeff McNeil）敲出超前轟重擊，最終以1分之差吞下敗仗。

麥尼爾表示，即使球隊陷入泥沼，自己上了場仍舊要全力奮戰拚贏球，「馬林魚是支很棒的球隊，他們正在競爭季後賽。我們每晚都要上場，無論我們對到誰，都必須要打好球，尤其當你遇到季後賽等級的對手，會想要表現好並贏下球賽。」

這場失利讓馬林魚的戰績被今天獲勝的紅人超前，在國聯外卡競爭群中掉到第5，不過距離外卡第2的響尾蛇僅有1場勝差，外卡排名在接下來每天仍瞬息萬變。