快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／勸大都會別搶大谷 紐約資深記者：不然會成東岸天使

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平確定缺席今年剩餘賽事，他明年將效力哪隊仍是熱門話題，外界看好他能成為史上最高薪球員。紐媒《SNY》認為豪門大都會隊會加入搶人大戰，但《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）不希望大都會爭取大谷。

《SNY》認為大都會需補強中心打線，今年自由市場只有大谷翔平和小熊隊強打貝林傑（Cody Bellinger）符合需求。儘管大谷將接受TJ手術，但以費城人隊哈波（Bryce Harper）為例，他去年11月動TJ手術，5月初就重返大聯盟，因此大谷明年以打者身分上場沒問題。

不過《紐約郵報》資深記者海曼有不同看法，他認為大都會今年交易大限前送走太多球員，應把薪資分配給多名球員，不能把錢都砸在大谷身上。海曼表示，「如果大都會簽下大谷，而無法簽下其他球星，他們就會變成『東岸天使隊』。」

海曼點出大都會休賽季有4個目標要完成，首先是補齊2名先發投手，人選有教士隊史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、遊騎兵隊蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、費城人隊諾拉（Aaron Nola）與羅倫佐（Michael Lorenzen）。

第2個目標是簽下頂級牛棚，例如教士終結者海德（Josh Hader）；第3要簽下一名強打者，小熊隊貝林傑比藍鳥隊查普曼（Matt Chapman）更適合。海曼最後強調要續約當家重砲阿隆索（Pete Alonso），他認為阿隆索有領導能力，又能每年轟出40發以上全壘打，除了他也只有大谷能做到。

大谷翔平 大都會 天使

相關新聞

MLB／相信大谷對天使有感情 教頭：這裡是他的舒適圈

大谷翔平打包置物櫃行李的那一天，天使隊守護神艾斯特維茲（Carlos Estévez）現場直擊，第一時間聽聞他決定本季關...

MLB／勸大都會別搶大谷 紐約資深記者：不然會成東岸天使

大谷翔平確定缺席今年剩餘賽事，他明年將效力哪隊仍是熱門話題，外界看好他能成為史上最高薪球員。紐媒《SNY》認為豪門大都會隊會加入搶人大戰，但《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）不希望大都會

MLB／韋恩萊特200勝到手哭了 兒子鑽桌底又鑽懷裡記者會搶鏡

紅雀隊42歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright），補上可能是生涯成就中的最後一塊拼圖，今天先發7局無失分，紅雀...

MLB／瑪莉歐、路易吉現實版 洋基投捕像到自己兒子分不出來

洋基隊投手洛登（Carlos Rodon）、捕手威爾斯（Austin Wells）有多像？洋基教頭布恩（Aaron Bo...

MLB／洋基高層說喜歡山本由伸 松井秀喜：幫凱許曼加油吧

日職歐力士隊強投山本由伸今年季後將挑戰大聯盟，引發許多球隊關注，連洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）都親自到日本看他投球，還見證無安打比賽。 《NJ.com》記者克拉皮許（Bob K

MLB／大谷受傷後NHK不再每天播天使 將以小熊比賽為主

大谷翔平因傷本季確定關機，天使隨隊記者布拉姆（Sam Blum）指出，日本電視台《NHK》不會再天天轉播天使隊比賽。 大谷翔平今年遭遇右手肘韌帶撕裂和右腹斜肌拉傷等傷勢，天使球團前天宣布他本季不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦