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MLB／瑪莉歐、路易吉現實版 洋基投捕像到自己兒子分不出來

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊投手洛登（右）與捕手威爾斯（左）小鬍子造型相似，讓洛登小兒子都認錯。 美聯社
洋基隊投手洛登（右）與捕手威爾斯（左）小鬍子造型相似，讓洛登小兒子都認錯。 美聯社

洋基隊投手洛登（Carlos Rodon）、捕手威爾斯Austin Wells）有多像？洋基教頭布恩（Aaron Boone）堅持一點都不像，倒是洛登的兒子真的分不出來，對著威爾斯以童音喊著「daddy」。

近期一段可愛的影片在網路上引起討論，由洛登的太太艾許莉所拍攝，當時電視上正播著威爾斯的受訪影片，兒子比著電視頻喊「daddy」，讓艾許莉哭笑不得，儘管說了「那不是你爸」、「那只是一個留著鬍子，長得喊你爸有點像的人」，兒子仍堅持：「媽咪你看，是把拔！」

布恩也被問到此事，他並未看過影片，但只覺得一點都不難認，「我不會搞混啊！因為就我來看，威爾斯更像失散的強納斯兄弟（Jonas brother）。」

當地媒體NJ.com直接在報導中表達不解，「強納斯兄弟？威爾斯明明看起來更像洛登。」布恩堅持自己的想法，「威爾斯是強納斯兄弟，而洛登就是洛登，我從來沒有弄錯過。」

艾許莉的影片下方有許多留言同樣表達分不出來兩人，甚至認為兩人根本是瑪莉歐、路易吉兄弟的現實版。

影片

威爾斯 洋基 Austin

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