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MLB／相信大谷對天使有感情 教頭：這裡是他的舒適圈
大谷翔平打包置物櫃行李的那一天，天使隊守護神艾斯特維茲（Carlos Estévez）現場直擊，第一時間聽聞他決定本季關機，當時對他說了什麼？艾斯特維茲說：「我告訴他，希望他不要變。」
艾斯特維茲透露，上周六走進球員休息室時，正好看到大谷在收拾置物櫃，因為好奇走了過去詢問，大谷回應自己剛去照了MRI核磁共振檢查，發現腹斜肌傷勢仍有狀況，決定今年提前結束。
「這令人沮喪，因為大谷真的很努力想要歸隊。」艾斯特維茲表示，相信大谷會為自己做出正確的決定，「我告訴他，尊重他所有的選擇，看他現在所做的一切、每天付出的努力，令人覺得不可思議，我只是告訴他，『不要改變，繼續當你自己』。」
大谷在天使最好的朋友之一山多瓦（Patrick Sandoval），大讚大谷極端敬業（ultra-professional），「我很榮幸可以看著他一路成長為現在這樣的球員，看到他每天的努力、為比賽備戰，這也讓我獲益良多。」
大谷將在季後成為自由球員，天使教頭尼文（Phil Nevin）坦言，當然希望大谷可以回來，「但我想有30隊都希望他可以加入吧！」他希望大谷對天使的感情，可以成為他留下來的要素，「他融入團隊、與隊友相處融洽，幫助了許多年輕選手，這裡是他的舒適圈，如果去其他地方，就必須跳脫舒適圈，所以我當然希望他可以回來。」
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