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MLB／天使確定連8年勝率不到5成 菜鳥薛耶爾獲教頭盛讚

聯合新聞網／ 綜合報導
天使菜鳥薛耶爾連22場上壘。 美聯社
天使菜鳥薛耶爾連22場上壘。 美聯社

天使隊昨天宣布大谷翔平賽季報銷，今天又以3：5不敵老虎隊，吞下近期5連敗，確定連8年勝率不到5成。

天使今天推出赫吉特（Jimmy Herget）擔任假先發，他完成1局任務，接替的羅森柏格（Kenny Rosenberg）被老虎羅傑斯（Jake Rogers）敲出雙響砲，主投5局失5分。

5局下天使打線反撲，佛列契（David Fletcher）敲出帶有1分打點長打，6局下葛里奇克（Randal Grichuk）再轟出兩分砲，可惜最後3局無功而返，吞下敗仗。

天使昨天就正式無緣季後賽，今天再輸球戰績來到68勝82敗，確定寫下連8季勝率不到5成的難堪紀錄。天使菜鳥薛耶爾（Nolan Schanuel）生涯前22場都上壘，持續堆高隊史紀錄，教頭尼文（Phil Nevin）大讚，「這令人印象深刻，他生涯第一次打擊被三振後，似乎習慣每件事。」

天使 老虎

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