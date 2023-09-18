MLB／天使確定連8年勝率不到5成 菜鳥薛耶爾獲教頭盛讚
天使隊昨天宣布大谷翔平賽季報銷，今天又以3：5不敵老虎隊，吞下近期5連敗，確定連8年勝率不到5成。
天使今天推出赫吉特（Jimmy Herget）擔任假先發，他完成1局任務，接替的羅森柏格（Kenny Rosenberg）被老虎羅傑斯（Jake Rogers）敲出雙響砲，主投5局失5分。
5局下天使打線反撲，佛列契（David Fletcher）敲出帶有1分打點長打，6局下葛里奇克（Randal Grichuk）再轟出兩分砲，可惜最後3局無功而返，吞下敗仗。
天使昨天就正式無緣季後賽，今天再輸球戰績來到68勝82敗，確定寫下連8季勝率不到5成的難堪紀錄。天使菜鳥薛耶爾（Nolan Schanuel）生涯前22場都上壘，持續堆高隊史紀錄，教頭尼文（Phil Nevin）大讚，「這令人印象深刻，他生涯第一次打擊被三振後，似乎習慣每件事。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言