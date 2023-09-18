MLB／吉田正尚下半季陷低潮 紅襪教頭盼明年體能準備好

紅襪隊日籍好手吉田正尚開季狀態火熱，獲外界好評，不過賽季後段狀態逐漸下滑，近一個月打擊率只有0.221。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）認為，吉田下賽季體能要準備得更好。

紅襪今天迎戰藍鳥隊，吉田正尚9局上代打吞K，終場以2：3輸球。吉田休賽季以5年9000萬美元加盟紅襪，今年明星賽前出賽78場，如球探評價吉田擁有出色選球能力，只吞下36次三振，選到27次保送，敲出10轟、44分打點，打擊率0.316，整體攻擊指數（OPS）為0.874

不過明星賽後吉田正尚出賽52場，吞39次三振，只有5轟、24分打點，打擊率0.240，OPS0.643。《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Peter Abraham）發文指出，柯拉喊話吉田下賽季體能要準備好。

吉田今年有參加世界棒球經典賽，小熊隊鈴木誠也則因傷退賽。兩人狀態完全相反，鈴木誠也上半季陷低潮，但明星賽後56場比賽累積11轟、37分打點，打擊率2成96，他整季OPS0.817成功反超吉田的0.783。