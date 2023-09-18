快訊

「未料71歲落如此地步」嬰兒潮變遊民日增 大蕭條後罕見此景

PLG／林書豪來了！ 明下午辦加盟國王記者會

前10大槍擊要犯、刺蔣案主角也來申請總統大選連署 2人黑歷史曝光

MLB／吉田正尚下半季陷低潮 紅襪教頭盼明年體能準備好

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚。 美聯社
吉田正尚。 美聯社

紅襪隊日籍好手吉田正尚開季狀態火熱，獲外界好評，不過賽季後段狀態逐漸下滑，近一個月打擊率只有0.221。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）認為，吉田下賽季體能要準備得更好。

紅襪今天迎戰藍鳥隊，吉田正尚9局上代打吞K，終場以2：3輸球。吉田休賽季以5年9000萬美元加盟紅襪，今年明星賽前出賽78場，如球探評價吉田擁有出色選球能力，只吞下36次三振，選到27次保送，敲出10轟、44分打點，打擊率0.316，整體攻擊指數（OPS）為0.874

不過明星賽後吉田正尚出賽52場，吞39次三振，只有5轟、24分打點，打擊率0.240，OPS0.643。《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Peter Abraham）發文指出，柯拉喊話吉田下賽季體能要準備好。

吉田今年有參加世界棒球經典賽，小熊隊鈴木誠也則因傷退賽。兩人狀態完全相反，鈴木誠也上半季陷低潮，但明星賽後56場比賽累積11轟、37分打點，打擊率2成96，他整季OPS0.817成功反超吉田的0.783。

紅襪 吉田正尚 鈴木誠也

相關新聞

MLB／大谷改當教練教隊友打擊 教頭說他連穿襪子都是範本

天使隊「二刀流」大谷翔平確定投手、打者身分都已在本季提前收工，但在休息室裡開啟他的「第三刀」，鏡頭捕捉到他在休息室內指導...

MLB／2年前還是110敗球隊…金鶯飛進季後賽 藤浪晉太郎爽翻

近年作為美聯東區的炮灰，金鶯隊今年熬出頭，今天一日雙喜，先憑藉遊騎兵以2：9輸給守護者隊一戰，確定拿下季後賽門票，自己再...

MLB／生涯前156轟沒見過 索托首發滿貫讓球迷難以置信

棒球場上有些紀錄，真的重重打破刻板印象，教士隊索托（Juan Soto）今天敲出滿貫砲，是他生涯前766場比賽、2662...

MLB／延長賽打垮水手後防 道奇奪近11年第10次分區第一

賽前分區冠軍魔術數字剩下M1的道奇今天客場迎戰水手隊，雖然以0：0鏖戰至延長賽，但在第11局徹底打爆水手牛棚，單局海灌5分，最終以6：2獲勝，魔術數字正式歸零，連續兩年在分區封王，也是近11年來第10

MLB／美媒建議巨人別搶大谷翔平 爭取楚奧特會更好

天使隊大谷翔平確定今年球季報銷，季後將成為自由球員，去年爭奪賈吉（Aaron Judge）失敗的巨人隊可能會出手搶人。不過美媒《運動畫刊》卻建議，巨人要把目標放在「神鱒」楚奧特（Mike Trout）

MLB／50歲終於辦引退儀式 柯隆回到大都會告別選手生涯

50歲的柯隆（Bartolo Colon），終於正式宣布退休了，他今天返回大都會隊花旗球場參與引退儀式，征戰大聯盟21年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦