MLB／馬林魚齊澤姆連2天滿貫砲 狂攻16分橫掃勇士

馬林魚前2戰面對勇士隊共拿下20分，今天打線再狂攻16分，加上盧薩多（Jesus Luzardo）6局無失分好投，終場以16：2大勝，這是馬林魚自2015年9月後首次橫掃勇士。

馬林魚齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）3局下滿壘時開轟，連2天擊出滿貫砲。另外，索勒（Jorge Soler）、柏格（Jake Burger）和佛提斯（Nick Fortes）也開轟，全場17安進帳16分。

you know what's wild?



FOR THE SECOND DAY IN A ROW, JAZZ CHISHOLM JR. HAS HIT A GRAND SLAM. pic.twitter.com/FIvDoMnMTc — Miami Marlins (@Marlins) 2023年9月17日

勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）8局敲出本季第35發全壘打，據ESPN統計，勇士成為大聯盟史上首支單季4名打者至少35轟的球隊，另外3人是歐森（Matt Olson）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）及萊利（Austin Riley）。

馬林魚今天賽前場均得分僅4.07分，排大聯盟倒數第3，沒想到面對國聯王者勇士3戰狂攻36分。齊澤姆賽後表示，「我不在乎面對哪支球隊，因為我知道隊友們在每座球場都會奮鬥。」

馬林魚目前戰績78勝72敗，與小熊隊並列國聯外卡第3，落後第2名的響尾蛇隊半場；領先紅人隊半場。