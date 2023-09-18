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MLB／平手首度「解鎖」用左打對左投 洋基外野手就想試試看

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
左右開弓的洋基隊外野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）在平手局面選擇用左打面對左投，結局是吞下三振。 美國聯合通訊社
左右開弓的洋基隊外野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）在平手局面選擇用左打面對左投，結局是吞下三振。 美國聯合通訊社

第7局、2：2的局面，左右開弓的洋基隊外野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）選擇用左打面對左投，結局是吞下三振，在洋基以2：3輸給海盜隊賽後引起討論。

洋基當時在第7局剛靠沃爾普（Anthony Volpe）的陽春砲追平，續因保送出現上壘者，海盜決定換上左投波路奇（Ryan Borucki），卡布雷拉生涯第一次在面對左投時使用左打，出現在此際。

「結局是三振，但我感覺還OK。」卡布雷拉表示，「我知道當時是平手，但我最近的左打更順手，我的想法是何不嘗試看看？我必須試試看，才知道結局，就像我之前沒守過一壘、沒守過中外野，但後來也都去試試看了。」

卡布雷拉透露，昨天就有過用左打面對左投的念頭，但當時並未輪到自己的棒次，今天機會再度出現時，他徵求總教練布恩（Aaron Boone）同意後決定試試看，但他也強調：「這是我自己的決定，而他們（教練團）決定尊重，我對此抱持感激」。

布恩則是坦言，「當時是左投，我是更傾向他用右打，但感覺他心裡有在構思某些想法。」

卡布雷拉本季站左打時198打數敲出43支安打、2轟，打擊率2成17，站右打時則是54打數敲出12支安打、3轟，打擊率2成22。

卡布雷拉從11歲開始練左右開弓，他透露近期在站左打時感覺揮擊更有心得，今天連面對左投都使用左打，未來是否可能放棄右打、作為單純的左打者？他回應：「現在還沒想到這件事，但我會繼續加強我的左打揮擊」，布恩也說尚無此計畫，「但誰知道呢？」

洋基 海盜

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