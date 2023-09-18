MLB／生涯前156轟沒見過 索托首發滿貫讓球迷難以置信

棒球場上有些紀錄，真的重重打破刻板印象，教士隊索托（Juan Soto）今天敲出滿貫砲，是他生涯前766場比賽、2662打數、156轟不曾出現的「產物」。

教士今天以10：1擊敗運動家隊，索托單場3安打、雙響砲，第7局先敲兩分砲，第8局再炸滿貫砲，生涯第156、157轟出爐，而這發滿貫砲是他生涯首見。

比較最極端的案例，雙城隊新人路易斯（Royce Lewis）堪稱「滿貫男」，目前生涯250打數、77支安打，已有5支滿貫砲，反觀索托生涯已有752支安打，才出現第1支滿貫砲。

生涯首炸滿貫的感覺，索托說：「爽啊！這是我的第一支滿貫砲，就是這樣自然而然就打出來了。」

大聯盟官方X（推特）貼出他的生涯首支滿貫影片，歡迎他來到「滿貫牙哥（Slam Diego）」，底下留言也是滿滿的不敢相信，「這居然是他第一支滿貫」、「等等，所以他之前沒打過滿貫砲？」

中職也有全壘打數多卻很晚才迎來首支滿貫砲的案例，林益全在2015年9月19日面對王溢正敲出滿貫砲，達陣生涯第100轟、同時也是第一支滿貫砲，生涯前99轟、1041支安打不曾出現過滿貫全壘打。