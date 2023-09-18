MLB／美媒建議巨人別搶大谷翔平 爭取楚奧特會更好

天使隊大谷翔平確定今年球季報銷，季後將成為自由球員，去年爭奪賈吉（Aaron Judge）失敗的巨人隊可能會出手搶人。不過美媒《運動畫刊》卻建議，巨人要把目標放在「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。

巨人去年休賽季鎖定賈吉和柯瑞亞（Carlos Correa）2名頂級自由球員，賈吉最終續留洋基隊，巨人擔心柯瑞亞身體狀況，後來也未簽約。

大谷翔平今年將成為自由球員，「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）近日更爆料天使有意交易楚奧特。對此《運動畫刊》建議，巨人不該搶大谷翔平，爭取楚奧特會更好，「1992年簽下邦茲以後，他們一直無法得到超級球星，現在有絕佳的機會。」

楚奧特2012年起就是一線球星，拿過3次MVP、9座銀棒獎，入選11屆明星賽，生涯榮譽無數備外界譽為「現代神獸」。他2019年以10年3.63億美元提前續約，加上原本2年約，2031年才到期，擁有不可交易條款。