MLB／2年前還是110敗球隊…金鶯飛進季後賽 藤浪晉太郎爽翻

近年作為美聯東區的炮灰，金鶯隊今年熬出頭，今天一日雙喜，先憑藉遊騎兵以2：9輸給守護者隊一戰，確定拿下季後賽門票，自己再於延長11局以5：4擊敗光芒隊；光芒同日也靠遊騎兵的1敗確定晉級季後賽。

金鶯前一次闖進季後賽已是2016年，近6季有4次分區墊底、2次倒數第2，苦心重建在今年迎來開花結果。

金鶯久未闖蕩季後賽，賽前面對晉級季後賽魔術數字M1的關頭，有自己贏球、靠遊騎兵輸球兩套劇本，總教練海德（Brandon Hyde）甚至還先召集兩位資深選手吉布森（Kyle Gibson）和麥肯（James McCann）開會，得出結論是如果金鶯贏球就舉辦晉級派對。

金鶯帶著2分落後進入8局下、1分落後進入9局下，以3：3進入延長賽，11局穆林斯（Cedric Mullins）的高飛犧牲打送回分數，終結這場比賽，金鶯贏球，可以開香檳慶祝了。

海德說：「為我的選手們感到開心，他們為自己贏得慶祝的資格，但現在只是第一步，希望我們之後還有更多的慶祝活動。」他也感性提到，「兩年前，我們還是輸了110場比賽的隊伍，而現在我們打進季後賽了，這是一項巨大的里程碑。」