快訊

自傳曝「自動輔助駕駛」多次險害馬斯克送命 怒飆特斯拉工程師

內褲不是不能用手洗！婦產科醫師提醒2問題沒注意 恐滋生細菌

神單惹禍？保誠人壽分紅保單遭金管會盯上 「2大問題」須大改版

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／2年前還是110敗球隊…金鶯飛進季後賽 藤浪晉太郎爽翻

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金鶯隊取得季後賽門票，大聯盟官網貼出休息室內開趴的慶祝畫面，包括季中轉隊的藤浪晉太郎，笑到眼睛都看不到了。圖／取自大聯盟IG
金鶯隊取得季後賽門票，大聯盟官網貼出休息室內開趴的慶祝畫面，包括季中轉隊的藤浪晉太郎，笑到眼睛都看不到了。圖／取自大聯盟IG

近年作為美聯東區的炮灰，金鶯隊今年熬出頭，今天一日雙喜，先憑藉遊騎兵以2：9輸給守護者隊一戰，確定拿下季後賽門票，自己再於延長11局以5：4擊敗光芒隊；光芒同日也靠遊騎兵的1敗確定晉級季後賽。

金鶯前一次闖進季後賽已是2016年，近6季有4次分區墊底、2次倒數第2，苦心重建在今年迎來開花結果。

金鶯久未闖蕩季後賽，賽前面對晉級季後賽魔術數字M1的關頭，有自己贏球、靠遊騎兵輸球兩套劇本，總教練海德（Brandon Hyde）甚至還先召集兩位資深選手吉布森（Kyle Gibson）和麥肯（James McCann）開會，得出結論是如果金鶯贏球就舉辦晉級派對。

金鶯帶著2分落後進入8局下、1分落後進入9局下，以3：3進入延長賽，11局穆林斯（Cedric Mullins）的高飛犧牲打送回分數，終結這場比賽，金鶯贏球，可以開香檳慶祝了。

海德說：「為我的選手們感到開心，他們為自己贏得慶祝的資格，但現在只是第一步，希望我們之後還有更多的慶祝活動。」他也感性提到，「兩年前，我們還是輸了110場比賽的隊伍，而現在我們打進季後賽了，這是一項巨大的里程碑。」

大聯盟官網貼出金鶯休息室內開趴的慶祝畫面，包括季中轉隊的藤浪晉太郎，笑到眼睛都看不到了，旅美第一年就嘗到季後賽滋味。

近年作為美聯東區的炮灰，金鶯隊今年熬出頭，今天確定拿下季後賽門票。 美國聯合通訊社
近年作為美聯東區的炮灰，金鶯隊今年熬出頭，今天確定拿下季後賽門票。 美國聯合通訊社

金鶯 遊騎兵 光芒

延伸閱讀

MLB／金鶯輸球有收穫 藤浪晉太郎8球收尾生涯首見ERA6字頭

MLB／藤浪晉太郎9月0失分 金鶯本季全聯盟都贏過一輪

MLB／藤浪晉太郎延長賽9球關門 金鶯教頭盛讚有特別能力

MLB／藤浪晉太郎關門演劇場丟2分 對手離譜跑壘失誤幫解危

相關新聞

MLB／2年前還是110敗球隊…金鶯飛進季後賽 藤浪晉太郎爽翻

近年作為美聯東區的炮灰，金鶯隊今年熬出頭，今天一日雙喜，先憑藉遊騎兵以2：9輸給守護者隊一戰，確定拿下季後賽門票，自己再...

MLB／大谷改當教練教隊友打擊 教頭說他連穿襪子都是範本

天使隊「二刀流」大谷翔平確定投手、打者身分都已在本季提前收工，但在休息室裡開啟他的「第三刀」，鏡頭捕捉到他在休息室內指導...

MLB／列傷兵提前關機 大谷投打數據仍有望美聯MVP

天使隊二刀流好手大谷翔平提前「關機」，球團昨天將他放進10天傷兵名單，為了專心處理手肘傷勢，本季不會再出賽，不過累積數據...

MLB／延長賽打垮水手後防 道奇奪近11年第10次分區第一

賽前分區冠軍魔術數字剩下M1的道奇今天客場迎戰水手隊，雖然以0：0鏖戰至延長賽，但在第11局徹底打爆水手牛棚，單局海灌5分，最終以6：2獲勝，魔術數字正式歸零，連續兩年在分區封王，也是近11年來第10

MLB／神奇球棒有威力加成 洋基小將開轟歸功海盜名人堂傳奇

洋基隊今天以6：3贏下作客海盜的比賽，取得近期3連勝，這場比賽洋基轟出2發全壘打，分別為「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）和小將卡布雷拉（Oswaldo Cabrera），這是卡布

MLB／爭季後賽的關鍵時刻大烙賽 巨人上山3連敗墊底洛磯

近期在國聯外卡爭奪落入下風的巨人隊本周末作客洛磯隊進行四連戰，原先以為能吃下這個「軟柿子」幫助球隊拉抬氣勢，沒想到卻被狠狠反咬一口，系列賽前三戰盡墨，包含今天吞下單日兩敗，賽後與外卡第三的紅人隊勝差來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦