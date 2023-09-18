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MLB／列傷兵提前關機 大谷投打數據仍有望美聯MVP
天使隊二刀流好手大谷翔平提前「關機」，球團昨天將他放進10天傷兵名單，為了專心處理手肘傷勢，本季不會再出賽，不過累積數據仍是美聯MVP大熱門，更有望成為大聯盟史上首位日籍全壘打王。
前天賽後大谷翔平的置物櫃清空，天使總管梅納西昨天回應，因右腹斜肌經磁振造影（MRI）檢查仍有發炎，大谷翔平決定專心處理手肘尺側副韌帶撕裂傷，最快下周進行手術。梅納西也強調，大谷翔平決定打包並非與球團產生嫌隙。
大谷今年賽季在攻擊端留下3成04打擊率、44轟、95分打點、20次盜壘成績，全壘打是美聯第一，第二名的白襪隊羅伯特35轟仍有差距，要追上難度很高；另外大谷生涯累積171轟，明年再挑戰松井秀喜的175轟。
投手丘上大谷則是10勝5敗、防禦率3.14、167次三振，投打合計勝場貢獻值（WAR）高達10，是大聯盟第一。
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