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MLB／延長賽打垮水手後防 道奇奪近11年第10次分區第一

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊在延長賽擊敗水手，連續兩年摘下分區冠軍。 美聯社
道奇隊在延長賽擊敗水手，連續兩年摘下分區冠軍。 美聯社

賽前分區冠軍魔術數字剩下M1的道奇今天客場迎戰水手隊，雖然以0：0鏖戰至延長賽，但在第11局徹底打爆水手牛棚，單局海灌5分，最終以6：2獲勝，魔術數字正式歸零，連續兩年在分區封王，也是近11年來第10次國聯西區第一。

道奇本季遭逢巨人、教士、響尾蛇多隊挑戰，開季表現跌跌撞撞，輪值穩定度更是不比過去幾年，但明星賽後重整步伐，逐漸與分區其他球隊拉開差距，賽前與分區第二的響尾蛇勝差為13.5場。

前9局道奇和水手雙方上演不折不扣的投手戰，誰也無法越雷池一步，道奇在10局上靠著寇頓（Kolten Wong）的高飛犧牲打超前，下個半局水手佛德（Mike Ford）則代打建功，敲安追平比分。

不過到第11局道奇火力全開，孟西（Max Muncy）的超前安帶起攻勢，單局4安攻下5分奠定勝基，即使隔壁響尾蛇在主場靠著再見安打強勢續命，但高興不超過1小時，道奇便力克水手順利封王。

道奇距離聯盟第一的勇士有5.5場勝差，要成為國聯頭號種子難度極高，不過他們和目前國聯中區的領先者釀酒人保有安全距離，如無意外仍能在季後賽首輪輪空，在10月7號迎來季後賽首戰。

自2013年起，道奇已經連續11年踏上季後賽戰場，僅有2021年不是以分區冠軍的身分，絕對是近10年來國聯最強盛的「邪惡帝國」。

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