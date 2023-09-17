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MLB／神奇球棒有威力加成 洋基小將開轟歸功海盜名人堂傳奇

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基小將卡布雷拉今天敲出睽違三個月的全壘打。 美聯社
洋基小將卡布雷拉今天敲出睽違三個月的全壘打。 美聯社

洋基隊今天以6：3贏下作客海盜的比賽，取得近期3連勝，這場比賽洋基轟出2發全壘打，分別為「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）和小將卡布雷拉（Oswaldo Cabrera），這是卡布雷拉睽違超過三個月的全壘打，賽後他感謝的對象卻是海盜傳奇克萊門提（Roberto Clemente）。

在匹茲堡的克萊門提博物館流傳著一個迷信，傳說只要球員舉起克萊門提的球棒，就會帶來好運，通常是以全壘打的方式呈現，本季表現低迷的卡布雷拉和隊友弗洛里歐（Estevan Florial）賽前一同到博物館參訪，前者敲出全壘打，後者也有2分打點進帳，這份運氣確實回饋到成績上。

目前大聯盟平均球棒重量約為33磅，克萊門提則大多用36磅至38磅之間的球棒，在博物館的球棒則高達40磅，在擊出全壘打跑回本壘時，弗洛里歐也興奮地對卡布雷拉高喊：「是球棒、是球棒！」

更奇妙的是，卡布雷拉開轟的這球飛越了印有克萊門提背號21的右外野草皮，並越過了海盜球場21英尺高的克萊門提牆，彷彿冥冥中注定。

卡布雷拉賽後受訪時表示，這經歷令他難以置信，「這是一個非常有趣的故事，我無法想像會發生這樣的事情，太高興了，我在3A時起起伏伏，為了保持穩定我做了很多努力。」

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