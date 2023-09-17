MLB／爭季後賽的關鍵時刻大烙賽 巨人上山3連敗墊底洛磯

近期在國聯外卡爭奪落入下風的巨人隊本周末作客洛磯隊進行四連戰，原先以為能吃下這個「軟柿子」幫助球隊拉抬氣勢，沒想到卻被狠狠反咬一口，系列賽前三戰盡墨，包含今天吞下單日兩敗，賽後與外卡第三的紅人隊勝差來到2.5場。

隨著球季逐漸進入尾聲，季後賽資格的競爭也變得白熱化，其中最激烈的莫過於國聯外卡，撇除拉開領先地位的費城人隊，一共有5隊要競爭2張外卡，彼此勝差不超過2.5場，咬得十分緊，任何一場比賽都會影響戰局。

巨人是外卡競爭行列中近況最差的球隊，九月16場比賽苦吞10敗，與國聯墊底洛磯的系列賽可能是巨人本季最後的軟賽程，畢竟雙方近17場交手巨人只輸過1場，但顯然他們沒有好好把握，早場的賽事先是投手被打爆以5：9落敗，晚場則是打線被壓制，以2：5再吃下一場敗仗。

巨人主帥凱普勒（Gabe Kapler）說：「我們得點圈的掌握能力不夠好，現在面臨的最大問題是，在得點圈有人的機會，或是無人出局壘上有人，我們始終無法重擊對手，這對球隊來說很關鍵。」

今天競爭國聯外卡的紅人、馬林魚、小熊等隊都贏球，巨人急需一場勝利挽救近期低迷的狀況，巨人接下來的13場比賽，除了剩一場的洛磯及教士，系列賽對手勝率皆高於5成，其中還有7場對到分區龍頭道奇，留給巨人調整的時間已所剩無幾。