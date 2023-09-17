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MLB／大谷翔平將是首位日籍全壘打王 明年再拚松井175轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使隊球星大谷翔平提前結束球季，今天在場邊與隊友有說有笑。美聯社
天使隊球星大谷翔平提前結束球季，今天在場邊與隊友有說有笑。美聯社

天使隊球星大谷翔平提前結束球季，全壘打停在44支，雖無法超越前年46轟紀錄，再創個人單季新高，但成為大聯盟史上首位日籍全壘打王，看來沒有太大問題。

今年例行賽將在10月2日結束，目前只有4名球員超過40轟，勇士隊歐森（Matt Olson）52轟也是唯一50轟打者，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）45轟排名第2，大谷、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）44轟並列第3。

天使今天在洛杉磯主場對老虎隊之戰結束後，例行賽只剩最後13戰，大谷確定不再亮相，接下來就等季後自由球員「獎落誰家」。

歐森今年第52轟出爐，改寫隊史單季最多轟紀錄，奪下生涯首座國聯全壘打王倒數計時，大谷在美聯大幅領先，可望保住美聯全壘打王。

白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）35轟在美聯排名第2，遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）34轟暫居第3，兩人落後大谷至少9轟，想要追上的難度很高；羅伯特今天對雙城隊4次打數掛零、吞下3次三振，已經連續12戰未開轟，而且近17戰只有1轟。

天使最近一位奪下全壘打王的球員是葛洛斯（Troy Glaus），2000年以47轟勝出，預料大谷將是隊史近23年第1人。

藍鳥隊葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）前年48轟奪下美聯全壘打王，並列大聯盟最多轟，大谷46轟排名第3。

另外，大谷近3季合計124轟，生涯6年累積171轟，在大聯盟日籍球員排名第2，今年確定提前休兵，明年再挑戰「酷斯拉」松井秀喜的175轟紀錄。

天使 大聯盟 大谷翔平

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