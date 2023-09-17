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MLB／年輕投打雙星發威 金鶯美東王座肉搏戰扳回一城

聯合新聞網／ 綜合報導
韓德森敲出本季第27轟，幫助金鶯隊打線觸底反彈。 美聯社
韓德森敲出本季第27轟，幫助金鶯隊打線觸底反彈。 美聯社

金鶯隊與光芒隊在本周末進行四連戰，這個系列賽關係到本季美聯東區的龍頭歸誰所有，前兩戰盡墨的金鶯這場比賽表現反彈，不只打線砲轟光芒王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），大物投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）也投出生涯代表作，最終以8：0扳回一城。

金鶯和光芒整季都保持著拉鋸的狀態，季初氣勢如虹的光芒戰績在七月被金鶯給超車，但這近兩個月間最大勝差不超過4場，系列賽前兩隊勝差僅2場，不管誰取得系列賽勝利都將在龍頭爭奪戰中保有優勢，可說是場肉搏戰，前兩戰皆由光芒帶走勝利，一舉將勝差給扳平。

不過這場面對光芒王牌葛拉斯諾，近期苦吞4連敗的金鶯一掃低迷，4連敗期間共拿下6分的金鶯打線光是這場比賽就攻下8分，其中表現最亮眼的是準新人王韓德森（Gunnar Henderson），他5個打數敲出3支安打，包含一發兩分砲，讓葛拉斯諾苦吞本季第6敗。

今天韓德森跑回2分，本賽季累積得分達91分，讓他超車球隊傳奇「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.），成為隊史跑回最多分的菜鳥。

除了打擊有所反彈，下半季逐漸站穩大聯盟的投手羅德里奎茲也展現未來王牌身手，投8局無失分，僅被敲出5支安打，另外送出7次三振，局數創下生涯新高，下半季回到大聯盟後防禦率僅2.59，和生涯前10場先發高達7.35的防禦率相比判若兩人。

這場勝利過後，金鶯也確定取得本季與光芒的對戰優勢，進入季後賽的魔術數字降到M1。

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