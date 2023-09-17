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MLB／大谷44轟結束球季 去年國聯全壘打王史瓦伯追平了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人隊重砲史瓦伯（前）5局敲出3分砲，本季第44轟。美聯社
費城人隊重砲史瓦伯（前）5局敲出3分砲，本季第44轟。美聯社

去年國聯全壘打王、費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）本季依然神勇，今天砲轟紅雀隊先發投手米克拉斯（Miles Mikolas），第44轟出爐， 終止連5戰未開轟，幫助費城人6：1獲勝。

費城人打完前4局2：1領先，史瓦柏5局上轟出右外野358英尺3分砲，拉大成4分領先，也終止連16打數掛零，成為費城人搶下3連戰前兩勝的大功臣。

史瓦柏去年46轟奪下生涯首座全壘打王，費城人本季還有14場例行賽，他有很大機會改寫個人單季最多轟紀錄。

天使隊日籍球星大谷翔平提前結束球季，全壘打停留在44支，勇士隊歐森（Matt Olson）52轟穩居大聯盟全壘打王，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）45轟居次，大谷、史瓦柏44轟並列第3。

費城人目戰績81勝67敗，在國聯東區排名第2，落後已經封王的勇士隊達15場勝差，但在國聯外卡穩居榜首，闖進季後賽沒有太大問題。

費城人

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