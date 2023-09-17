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MLB／本季報銷後…大谷翔平現身天使主場 引發球迷騷動
天使隊日籍球星大谷翔平的置物櫃昨天清空，球團今天宣布他進入10天傷兵名單，且本季確定提前報銷，外界議論紛紛，不過大谷翔平今天仍現身天使主場，現場球迷瘋狂拍照引發騷動，與隊友嬉鬧的畫面則球迷安心。
天使昨天在主場對老虎隊賽後，因大谷的置物櫃狀態引起討論，今天在主場對上老虎，賽前天使也宣布大谷因右腹斜肌經仍有發炎，加上要專心處理手肘尺側副韌帶撕裂，今年不會再出賽。
本以為再也看不到大谷翔平的身影，但今天比賽打到2局上時，大谷翔平出現在自家板凳區，與隊友們打招呼，也引發現場球迷紛紛擠在板凳區附近，希望留下大谷翔平在主場的影像，球場工作人員也趕緊維持秩序。
而電視轉播看來，大谷翔平坐在莫尼亞克（Mickey Moniak）、山多瓦（Patrick Sandoval）中間，與兩人不時打打鬧鬧，露出大大笑容，讓不少球迷說：「安心了。」就連閃躲蚊蟲的驚慌神奇都被球迷說：「好可愛。」
天使總管梅納西（Perry Minasian）就表示，大谷清空置物櫃是為了準備接下來接受治療，與球團間無嫌隙，這兩天都還會到球場，本季主場最終戰也確定會出席，「他愛這個地方，我們也愛他。」
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