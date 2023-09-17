MLB／打擊率跌到生涯14年最低 怪力男史丹頓開轟救洋基

洋基隊幾乎無望晉級季後賽，但不想留下分區排名墊底、勝率不到5成的難看場面，今天對海盜隊之戰耐心等到7次保送，有效掌握攻勢，終場以6：3獲勝，領先紅襪隊兩場勝差。

洋基打線面對海盜先發投手歐提茲（Luis L. Ortiz），不但揮出6支安打，還有6次保送，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）3局上開砲，本季第24轟出爐，歐提茲只投4.2局失4分吞敗。

洋基近7戰拚出6勝，包括作客波士頓、匹茲堡6戰5勝，戰績升至76勝73敗，最近1個月首次超過5成勝率3場。

史丹頓3局上面對歐提茲，轟出左外野418英尺陽春砲，他從6日起，最近9場比賽合計31次打數只有3支安打，這3安都是全壘打，打擊率掉到1成95是生涯14年最低。

洋基對海盜3連戰前兩戰贏球、最近3連勝，反觀紅襪今天打到延長13局3：4不敵藍鳥隊，吞下3連敗後掉到74勝75敗，在美聯東區排名墊底，從目前情勢看來都無法打進季後賽。