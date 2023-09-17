MLB／歐森52轟打破隊史單季紀錄 馬林魚回敬4轟逆轉勝

勇士隊明星一壘手歐森（Matt Olson）今天再度開轟，對馬林魚隊之戰6局上轟出陽春砲，本季第52轟出爐，穩居大聯盟全壘打王，也刷新隊史單季最多轟紀錄，但馬林魚頂住壓力，終場以11：5獲勝。

此役全壘打滿天飛，兩隊各有4轟，勇士打完前5局4：5落後，6局上歐森面對馬林魚中繼投手歐科特（Steven Okert），轟出433英尺中外野陽春砲，追成5：5。

馬林魚8局下靠柏格（Jake Burger）兩分砲超前比數，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）追加滿 貫砲，單局進帳6分打下江山。

這是馬林魚本季首支滿貫全壘打紀錄，奇森姆說：「完全不知此事，感覺很棒，尤其我們現在打得正好。」

歐森13日費城人隊之戰出現第51轟，追平2005年瓊斯（Andruw Jones）全壘打紀錄，並列隊史單季最多轟，今天正式超越，接下來最後14場例行賽，將挑戰高難度的單季60轟。

馬林魚在主場對勇士2連勝，戰績77勝72敗在國聯外卡排名並列第3。