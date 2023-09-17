MLB／大谷翔平本季報銷 天使總管談清空置物櫃「無嫌隙」

天使隊昨天賽後大谷翔平的置物櫃已經清空，引起外界熱議，球團今天也正式宣布將大谷翔平放進10天傷兵名單，本季確定報銷，總管梅納西（Perry Minasian）指出，大谷右腹斜肌經MRI檢查仍有發炎，他也決定徹底處理手肘問題。

大谷翔平自右腹斜肌受傷後，已經連續11場沒出賽，昨天賽後更被媒體發現置物櫃清空，不過天使球團拒絕回應，到今天由梅納西出面說明，昨天大谷賽前仍在打擊練習，但決定再做一次MRI檢查，最後確定仍有發炎。

這代表大谷翔平本季上場機會渺茫，梅納西指出，大谷翔平決定專心處理手肘尺側副韌帶撕裂的問題，最快下周進行手術，不過還不確定會進行韌帶重建（Tommy John）手術或是其他方式治療。

梅納西也強調，大谷翔平決定打包並非與球團產生嫌隙，「沒有什麼故事，他覺得球季已經結束，希望盡快準備好面對接下來的治療，他在主場最終戰還是會出席，這兩天也還會在，我不確定治療的細節，但他希望越快搞定越好。」

大谷翔平今年賽季在攻擊端留下3成04打擊率、44轟、95分打點、20次盜壘的成績，全壘打目前仍是美聯第一；投手丘上則是10勝5敗、防禦率3.14、167次三振、132局投球，目前數據上來看，仍然是美聯MVP熱門人選。