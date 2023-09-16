MLB／美聯東區爭霸 光芒7比1擊敗金鶯兩隊無勝差
美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天於客場迎戰巴爾的摩金鶯，光芒投手埃夫林先發7局僅失1分，幫助球隊以7比1大勝暫居美國聯盟東區龍頭的金鶯，且兩隊之間已經沒有勝差。
埃夫林（Zac Eflin）主投7局被敲1支安打掉1分，送出8次三振、沒有保送，並成為美國聯盟本季首位奪下15勝的投手。
光芒攻擊端方面，拉米雷斯（Harold Ramirez）扛出3分全壘打，洛威（Brandon Lowe）也敲出陽春砲，馬格（Manuel Margot）和阿羅薩雷納（RandyArozarena）則有單場3安的猛打賞表現。
金鶯投手弗萊賀提（Jack Flaherty）先發4局被打6安失3分，並送出6次三振、1次保送，投球表現不佳且隊友沒有提供足夠火力支援，弗萊賀提便吞下個人本季第9場敗投。
金鶯今天苦吞4連敗後，本季例行賽戰績來到91勝56敗、勝率6成19，仍位居美國聯盟東區龍頭，光芒則以92勝57敗、勝率6成17緊追在後，目前兩隊之間沒有勝差，競爭相當激烈。
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