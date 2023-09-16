MLB／大谷置物櫃清空代表什麼？天使球團今天不回應

大谷翔平連續缺賽11場，今天更傳賽後已見置物櫃清空，天使球團今天不對此發表意見，回應等到明天再說。

大谷前一場出賽已是9月4日，接下來因右側腹斜肌緊繃一路缺陣，天使遲未宣布他的動態，總教練尼文（Phil Nevin）三番兩次「明天可能會上」，至今天已是缺賽第11場。

天使今天在主場以2：11輸給老虎隊賽後，當地記者進入球員休息室，注意到大谷的置物櫃清空，許多個人物品都已不在，還有一個打包好的包包。天使球團表示，今天還無法對此作出回應，將在明天說明。

大谷的手肘韌帶有撕裂傷，目前尚未確定將採何種治療、是否動刀，一般預料明天會有比較明朗的答案，也可能宣布本季提前結束。

大谷將在球季後成為自由球員，若本季不再出賽，很可能已經打完在天使的最後一戰。