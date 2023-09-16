快訊

興大再搶進學士後中醫系 365總額下殺到誰的招生名額？

彰化工人挖到未爆彈直接「徒手送派出所」 警民緊急撤離

影／柯文哲新竹老家今自拆違建 5樓加蓋鐵皮內部曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／100哩強襲球中頭 洋基投手倒地嚇壞全場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基投手米西維茲被強襲球擊中頭部。 路透通訊社
洋基投手米西維茲被強襲球擊中頭部。 路透通訊社

洋基隊今天以7：5擊敗海盜隊，然而比賽中出現恐怖場景，後援投手米西維茲（Anthony Misiewicz）被100.6哩（約161.9公里）的強襲球打中頭部，當場倒地，隨後送醫檢查。

意外發生在6局下，米西維茲上場接替柯爾（Gerrit Cole）投球，2出局、一二壘有人時面對裴智桓，結果被對方敲出投手方向強襲球，不偏不倚打中米西維茲的頭部，球彈飛到右外野才落地，可見力道之強，而這也形成1分打點的安打。

米西維茲第一時間躺倒在地，隨後自己跪了起來，防護員也趕緊衝上前查看，人在右外野的「法官」賈吉（Aaron Judge）也跟著回傳球一起回來察看，敲出強襲球的裴智桓更是一臉沮喪，好在米西維茲能夠自行站起身子，坐著球場車離開。

米西維茲離開前朝著洋基隊休息區比著大拇指，要隊友安心，洋基球團表示，米西維茲已經送往匹茲堡當地醫院，進行進一步的詳細檢查。

米西維茲此戰雖然留下0.2局失3分的成績，一度導致球隊落後，但後續洋基沒再掉分，更靠著9局上的4分大局逆轉比數。

洋基投手米西維茲受傷被送出場。 路透通訊社
洋基投手米西維茲受傷被送出場。 路透通訊社

洋基 裴智桓 海盜

延伸閱讀

MLB／賈吉滿貫砲助洋基首贏基襪大戰 兩隊持續並列美東墊底

MLB／賈吉挺布恩續掌洋基兵符 「看他被趕出去次數就知道」

MLB／洋基4轟炸韋蘭德 賈吉810場250轟史上最速 大物也開砲

MLB／賈吉、史丹頓開轟無法救洋基 牛棚康利承認被看穿

相關新聞

MLB／夢回當年的金鶯 陳偉殷到場參與瓊斯引退儀式

金鶯隊與曾效力11年的昔日領袖瓊斯（Adam Jones）簽下1日合約，以金鶯的身分告別選手生涯，今天的引退活動上眾星雲...

MLB／牛棚連34局無自責分！光芒退金鶯重返美東第一剩1場

金鶯和光芒隊今天再度上演美聯巔峰對決，光芒靠著萊利（Luke Raley）7局上的致勝陽春砲，以4：3險勝金鶯，兩隊勝差縮小到1場。 光芒今年季初打出驚人戰績，但後續因先發輪值傷勢，戰績被金鶯超

MLB／賈吉滿貫砲助洋基首贏基襪大戰 兩隊持續並列美東墊底

「基襪大戰」昨天因雨延賽，今天又形成雙重賽。紅襪首戰以5：0完封洋基，但第2戰洋基靠著賈吉（Aaron Judge）滿貫砲和8、9兩局長打發威，終場以8：5擊敗紅襪，系列賽取得3：1戰績，兩隊再度並列

MLB／100哩強襲球中頭 洋基投手倒地嚇壞全場

洋基隊今天以7：5擊敗海盜隊，然而比賽中出現恐怖場景，後援投手米西維茲（Anthony Misiewicz）被100.6...

MLB／最惡裁判赫南德茲又寫紀錄 好壞球正確率84%近5年最低

大聯盟最不受歡迎裁判赫南德茲（Angel Hernández），再度引發話題，昨天吹判海盜、國民隊之戰，好壞球正確率只有...

MLB／2個月來花式拒訪 瑞登認了脛骨骨折、不懂天使為何沒說

天使隊高薪三壘手瑞登（Anthony Rendon）在傷兵名單躺了兩個月，傷勢名稱才終於揭曉，他的左腿脛骨骨折，且幾周前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦