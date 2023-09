MLB／100哩強襲球中頭 洋基投手倒地嚇壞全場

洋基隊今天以7:5擊敗海盜隊,然而比賽中出現恐怖場景,後援投手米西維茲(Anthony Misiewicz)被100.6哩(約161.9公里)的強襲球打中頭部,當場倒地,隨後送醫檢查。

意外發生在6局下,米西維茲上場接替柯爾(Gerrit Cole)投球,2出局、一二壘有人時面對裴智桓,結果被對方敲出投手方向強襲球,不偏不倚打中米西維茲的頭部,球彈飛到右外野才落地,可見力道之強,而這也形成1分打點的安打。

米西維茲第一時間躺倒在地,隨後自己跪了起來,防護員也趕緊衝上前查看,人在右外野的「法官」賈吉(Aaron Judge)也跟著回傳球一起回來察看,敲出強襲球的裴智桓更是一臉沮喪,好在米西維茲能夠自行站起身子,坐著球場車離開。

米西維茲離開前朝著洋基隊休息區比著大拇指,要隊友安心,洋基球團表示,米西維茲已經送往匹茲堡當地醫院,進行進一步的詳細檢查。

米西維茲此戰雖然留下0.2局失3分的成績,一度導致球隊落後,但後續洋基沒再掉分,更靠著9局上的4分大局逆轉比數。

Scary Scene in Pittsburgh



Anthony Misiewicz just took a line drive to the head



He stood up on his own power and was carted off the field



pic.twitter.com/JLtYNB9mkk