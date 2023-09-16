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MLB／夢回當年的金鶯 陳偉殷到場參與瓊斯引退儀式
金鶯隊與曾效力11年的昔日領袖瓊斯（Adam Jones）簽下1日合約，以金鶯的身分告別選手生涯，今天的引退活動上眾星雲集，台灣左投陳偉殷也趕來支持前隊友。
瓊斯從2008到18年效力金鶯，生涯5度入選明星賽、4座金手套、1座銀棒獎，因拚戰精神、領袖氣質深受巴爾的摩球迷喜愛，2020年以兩年合約加盟日職歐力士隊，合約走完後未獲續留，他也決定告別選手生涯。
今天在金鶯球團安排下，瓊斯先在賽前記者會上簽下一日合約，穿上他的金鶯10號球衣、戴上球帽，以金鶯的身分走完選手生涯最後一哩路。
瓊斯表示，「最後一次穿上球衣是在這裡，我永遠感激巴爾的摩所教會我的事，我很開心可以受到這座城市的歡迎。」來自聖地牙哥的他，稱呼巴爾的摩是「我的第二個家」，他說：「在這裡，我根本不需要導航。」
多位瓊斯的前隊友都到場參與引退儀式，包括陳偉殷、戴維斯（Chris Davis）、馬卡基斯（Nick Markakis）、歐戴（Darren O’Day）等人，瓊斯的開球儀式由馬卡基斯負責接捕，兩人是金鶯2008到14年的外野夥伴。
陳偉殷在2012到15年效力金鶯，有3季勝場達到雙位數，共為金鶯打下46勝，而金鶯在他所效力的4季共2度進入季後賽，今天到場的多位隊友，同時也是台灣球迷當年關注他的賽事所熟悉的身影。
Adam Jones officially retired as an @Orioles player today and threw out the first pitch. 👏— MLB (@MLB) September 16, 2023
(MLB x @SiriusXM) pic.twitter.com/Wm0LqS7Vao
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