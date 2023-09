MLB／夢回當年的金鶯 陳偉殷到場參與瓊斯引退儀式

金鶯隊與曾效力11年的昔日領袖瓊斯(Adam Jones)簽下1日合約,以金鶯的身分告別選手生涯,今天的引退活動上眾星雲集,台灣左投陳偉殷也趕來支持前隊友。

瓊斯從2008到18年效力金鶯,生涯5度入選明星賽、4座金手套、1座銀棒獎,因拚戰精神、領袖氣質深受巴爾的摩球迷喜愛,2020年以兩年合約加盟日職歐力士隊,合約走完後未獲續留,他也決定告別選手生涯。

今天在金鶯球團安排下,瓊斯先在賽前記者會上簽下一日合約,穿上他的金鶯10號球衣、戴上球帽,以金鶯的身分走完選手生涯最後一哩路。

瓊斯表示,「最後一次穿上球衣是在這裡,我永遠感激巴爾的摩所教會我的事,我很開心可以受到這座城市的歡迎。」來自聖地牙哥的他,稱呼巴爾的摩是「我的第二個家」,他說:「在這裡,我根本不需要導航。」

多位瓊斯的前隊友都到場參與引退儀式,包括陳偉殷、戴維斯(Chris Davis)、馬卡基斯(Nick Markakis)、歐戴(Darren O’Day)等人,瓊斯的開球儀式由馬卡基斯負責接捕,兩人是金鶯2008到14年的外野夥伴。

陳偉殷在2012到15年效力金鶯,有3季勝場達到雙位數,共為金鶯打下46勝,而金鶯在他所效力的4季共2度進入季後賽,今天到場的多位隊友,同時也是台灣球迷當年關注他的賽事所熟悉的身影。

