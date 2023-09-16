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MLB／2個月來花式拒訪 瑞登認了脛骨骨折、不懂天使為何沒說
天使隊高薪三壘手瑞登（Anthony Rendon）在傷兵名單躺了兩個月，傷勢名稱才終於揭曉，他的左腿脛骨骨折，且幾周前已收到第二醫療意見評估，不解為何天使隊並未對外公布此事。
瑞登7月中進入傷兵名單登錄的事由為「左小腿挫傷」，聽起來不需休息太久，但隨著缺陣時間拉長，傷情並未更新，媒體試圖找他本人詢問進度也始終被「打槍」。
當地記者在7月20日向他詢問傷勢狀況時，瑞登回應「我不在」就走出了休息室，8月7日用「我現在在死亡名單，不用回答問題」回絕，最近一次則是用西班牙文說「我今天不會講英文」，再度拒絕媒體訪問。
瑞登的傷勢直到今天終於揭曉，被問到為何天使未公布時，瑞登沒好氣回應：「你得問他們」。
瑞登的經紀人波拉斯（Scott Boras）指出，瑞登是在感覺依然不適後，自己安排了精密檢查，進一步發現骨折；至於若天使錯將骨折當瘀青處理，是否一直採取錯誤的治療方針？波拉斯表示，就他的理解，兩者的治療方式其實一樣。
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