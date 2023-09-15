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中職／黃偉晟投球升級 有不是Sweeper的魔球

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊黃偉晟。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊黃偉晟。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊投手黃偉晟著迷於運動科學，喜歡自己摸索各種不同訓練、球路，隊友陳冠宇找上他學習Sweeper（橫掃球），不過黃偉晟認為自己投的還不算，反讚中信兄弟洋投艾士特的Sweeper「真的很誇張」。

黃偉晟生涯前10個球季的防禦率是5.11，然而今年卻大幅下修到0.72，後援出賽29場也是個人近4年新高，拿下6次中繼成功，回春級表現若維持到年底，也有望競爭東山再起獎。

差異在哪邊？黃偉晟表示，雖說季後有與台南的傳接球實驗室、美國的Driveline合作訓練，但也是自己過去這2、3年開始的模式。「比較有差的是，今年比較知道場上狀況要如何處理，像是壘上有人、乾淨1局要怎麼投？有更明確的目標。」

陳冠宇曾表示自己想跟黃偉晟學習大聯盟近年最夯的Sweeper，黃偉晟今天則解釋，自己雖然知道投的方法，但因為每個人丟起來的感覺、位移都不同。

「我的是不是Sweeper比較難定義。」黃偉晟的「類」Sweeper是經過2年自行摸索，才找到投球的方式，「位移不到兄弟投手（艾士特）那麼大，他的出手角度比較不同。」

33歲的黃偉晟投球表現能夠再升級，他認為球員都會想要變得更好，自己無法跟年輕人相同方式訓練，「他們身體更健康、狀況更好，我們就是用不同方式，多花點時間去準備。」

黃偉晟 陳冠宇 樂天桃猿

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