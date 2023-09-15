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MLB／美東割喉戰！光芒力退金鶯雙方勝差只剩1場

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒萊利轟出致勝陽春砲。 法新社
光芒萊利轟出致勝陽春砲。 法新社

金鶯光芒隊今天再度上演美聯巔峰對決，光芒靠著萊利（Luke Raley）7局上的致勝陽春砲，以4：3險勝金鶯，兩隊勝差縮小到1場。

光芒今年季初打出驚人戰績，但後續因先發輪值傷勢，戰績被金鶯超車。不過光芒始終緊咬差距，金鶯近期意外連輸紅雀隊2場，讓光芒出現爭龍頭機會。此役金鶯先在2局下靠歐赫恩（Ryan O'Hearn）夯陽春砲先馳得點。光芒3局上展開反撲，靠著3支短程安打加上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的三壘安打，取得3：1領先。

金鶯大物韓德森（Gunnar Henderson）4局上轟出陽春砲，5局上金鶯無人出局攻占滿壘，結果只靠弗瑞茲爾（Adam Frazier）的滾地球進帳1分，形成3：3平手。

7局下光芒萊利轟出超前陽春砲，隨後牛棚順利守成，系列賽開門紅。賽後金鶯戰績91勝55敗；光芒91勝57敗，勝差只剩1場。光芒教頭（Kevin Cash）凱許賽後透露，「過去10天我們花很多時間討論這次系列賽計畫，明白保持牛棚戰力的重要性。」

金鶯 光芒

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