MLB／洋基「火星人」多明奎茲將動TJ 預計休9到10個月

洋基隊20歲大物「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）日前遭遇右手肘尺側副韌帶撕裂，球團宣布他預計在美國時間9月20日進行TJ手術。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）透露多明奎茲預計缺席9到10個月，他說，「多明奎茲還有很多發展機會，首要任務是度過這件事，希望他今年冬天能好好康復。」

多明奎茲目前被大聯盟官網排在百大新秀第74名，他生涯前7戰敲出4轟，寫下大聯盟有史以來最年輕紀錄，本季總共出賽8場，累積4轟7打點，31打數8安打，打擊三圍為.258/.303/.677。

多明奎茲也受訪談到這趟短暫的大聯盟之旅，「我很幸運能來到這，打這8場比賽，看到這支球隊在大聯盟的狀況。」