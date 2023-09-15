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MLB／洛時分析道奇為何適合大谷 保底季後賽球隊獨有的餘裕
大谷翔平將在季後上架自由市場，即便暫時「封印」一刀仍讓各隊垂涎欲滴，洛杉磯時報記者赫南德茲（Dylan Hernandez）引述道奇隊內匿名消息指出，道奇對他依然很有興趣，而他專文分析道奇適合大谷的理由，就是這支球隊的強盛可以安心讓「投手大谷」養傷。
文中提到，就算沒有大谷，道奇依然是支年年打進季後賽的強隊，他們有時間等待大谷重返投手丘，「不會像天使或其他多數球隊那樣過度使用大谷」。
本季天使對於大谷的使用方式，一直遭到質疑是否過操，報導還寫道一項血淋淋的事實，「確實是大谷將自己的身體逼到極限，但一支保底季後賽的球隊，更有立場說服他定期休息，把專注力放在10月，這樣的球隊可以辦到天使辦不到的事，而今年看來只有2隊有這樣的餘裕，就是道奇和勇士隊。」
大谷的心意難以預料，專欄中同時也提到，「一位棒壇人士半開玩笑說，這篇專欄可能成為道奇的『死亡之吻』、導致搶人失敗，考慮大谷的個性，他的生涯一直在尋求打破框架，還會想與一支大家都說他該去的球隊簽約嗎？」
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