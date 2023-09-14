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MLB／只解決不了貝茲！教士史奈爾6局好投添塞揚本錢

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾6局飆8K無失分，登大聯盟防禦率王。 美聯社
史奈爾6局飆8K無失分，登大聯盟防禦率王。 美聯社

教士道奇隊今天進行系列戰最終戰，教士塞揚強投史奈爾（Blake Snell）主投6局飆出8K無失分，助教士以6：1擊敗道奇，這是教士2021年後首次例行賽系列賽贏道奇，史奈爾賽後再度成為大聯盟防禦率王，有望搶下個人生涯第二座塞揚獎。

道奇打線前2戰狂攻19分，此戰史奈爾卻完全壓制住，除了首局被強打貝茲（Mookie Betts）敲安上壘，及3局下對貝茲投出保送外，沒有被上壘過。

史奈爾賽後防禦率2.43，贏過小熊隊史提爾（Justin Steele）的2.49，且投球局數、三振數及被打擊率都占優，只有被上壘率不如史提爾。史奈爾賽後表示，「我享受這一刻。我喜歡挑戰，打贏最好的球隊，這就是投球的原因。」

據《OptaSTATS》統計，史奈爾過去20場先發，防禦率僅1.31，三振率高達12.54，是大聯盟史上首位20場先發中，防禦不到1.50且三振率高於12.50的投手。

另一名塞揚競爭者是響尾蛇隊王牌賈倫（Zac Gallen），他前一戰投出完封勝，結果今天比賽5局狂失7分（6分自責），防禦率飆升到3.50，與國聯塞揚獎漸行漸遠。

道奇 教士 史奈爾

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