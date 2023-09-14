MLB／差點第3次參與接力無安打 太空人終結者搞砸後很沮喪

美西龍頭太空人今天對上爐主運動家，前8局打完太空人以6：0領先，運動家打線1支安打都擠不出來。沒想到9局上終結者普雷斯利（Ryan Pressly）被敲安，無緣個人近2年第3度參與接力無安打比賽。

太空人前2天都意外不敵運動家，今天艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、布萊格曼（Alex Bregman）與塔克（Kyle Tucker）都開轟，幫助太空人8局打完取得6：0領先。

太空人先發投手布朗（Hunter Brown）主投5局送出7次三振和2次保送，沒被對手敲出安打。牛棚投手蒙特洛（Rafael Montero）、內瑞斯（Hector Neris）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）也持續讓對手掛蛋。

9局上太空人推出終結者普雷斯利登板，他先抓1個出局數，接著投出保送，隨後被諾達（Ryan Noda）敲安，接力無安打夢碎。普雷斯利後續無法止血，又被擊出安打，加上高飛犧牲打共失掉2分，最終三振掉魯克（Brent Rooker）才贏下比賽。

太空人去年6月25日（美國時間）對上洋基的比賽上演接力無安打，世界大賽第4戰面對費城人又完成一次，普雷斯利都是關門投手，沒想到這次卻失手。太空人教頭貝克（Dusty Baker）賽後受訪時說，「我相信每個牛棚投手都注意到了，因為他們都看過2場接力無安打比賽。普雷斯利很沮喪，他想再次成為其中一員，可惜被破壞。」