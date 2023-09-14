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MLB／禁藥史被翻閱 A-Rod遭爆料曾當抓耙仔還用壯陽藥

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「A-Rod」羅德里奎茲在禁藥安中曾轉做「汙點證人」。 法國新聞社
「A-Rod」羅德里奎茲在禁藥安中曾轉做「汙點證人」。 法國新聞社

大聯盟球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）曾因使用禁藥遭到禁賽，如今美國媒體「ESPN」更掌握當時調查文件，爆料當年A-Rod曾轉做汙點證人，供出包含曼尼（Manny Ramirez）在內的3位明星球員。

大聯盟在2013年爆發生源論抗老化中心醜聞（Biogenesis scandal），A-Rod捲入其中，最終承認在2001到2003年效力遊騎兵期間，服用過禁藥，被大聯盟處以211場禁賽，經上訴後改為162場。

ESPN掌握美國緝毒局在2014年時所做的機密調查文件，在長達1400頁的資料裡，A-Rod做為汙點證人曾指出，當時接觸的「藥頭」波許（Tony Bosch）表示，曼尼（Manny Ramirez）、布勞恩（Ryan Braun）以及一位明星球員都是生源論抗老化中心的客戶。

不過ESPN指出，該位明星球員並未被聯邦調查局調查，也從未被測出禁藥反應，更沒被大聯盟禁賽過，ESPN也未能聯繫上該名球員，所屬經紀公司表示，生源論抗老化中心從不是自家客戶會造訪的地方。

A-Rod也向調查局探員主動表示，自己不僅從波許手上獲得禁藥，也曾透過他取得犀利士（Cialis）、威而鋼（Viagra）等壯陽藥品，純為「助興」使用。

ESPN報導中也訪問到一名洋基隊消息人士，他表示，A-Rod是一位複雜的人，具有相當多不同面向，「我認為他對此（使用禁藥）感到懺悔，但他也對很多人做了壞事。」

A-Rod 大聯盟

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