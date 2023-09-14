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MLB／勇士連6年分區封王 大聯盟最強紀錄向上堆疊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
勇士隊連續6季登上國聯東區王座。法新社
勇士隊連續6季登上國聯東區王座。法新社

美職勇士隊今天以4：1擊敗費城人隊，直接將魔術數字從M2歸零，連續6季登上國聯東區王座，成為本季第一支分區封王球隊，96勝50敗的戰績是大聯盟最佳，團隊282轟更是遙遙領先，也是本季勇士最大強項。

今天勇士贏球就是靠全壘打，1局上萊里（Austin Riley）先轟出2分砲取得領先，3局上再敲出高飛犧牲打添分，4局上皮拉（Kevin Pillar）的二壘打進帳第4分。

勇士先發投手史泰德（Spencer Strider）雖然1局下遇到亂流，投了36球才搞定，但僅失1分，接下來一路投完7局就只掉這1分，被敲4支安打，另有9次三振、2次四壞保送，收下本季第17勝。

勇士拿下隊史第23座分區王座，將自己保有的大聯盟分區封王最多次紀錄繼續往上堆疊，第二名是洋基與道奇隊的20次，另外這也是隊史第二快封王紀錄，與1995年9月13日（美國時間）封王並列，最快是2002年的9月9日。

勇士 大聯盟 費城人

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