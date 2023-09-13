快訊

風波不斷...高虹安請辭雙黨職 中央委員慰留僅須請假

當孩子們拿起槍：烏俄戰爭陰影下，兒童玩起「戰爭遊戲」

中信造船廠散貨輪起火黑煙竄天 海巡「淡水艦」高壓水砲投入救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／弗里曼「生日buff」 4安+開轟 道奇教頭：他就是MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼在生日當天繳出4安鐵支表現。 法國新聞社
弗里曼在生日當天繳出4安鐵支表現。 法國新聞社

道奇強打弗里曼（Freddie Freeman）本季依舊是道奇隊信賴的打擊機器，在今天生日更是火力全開，不只5打數狂敲4安，還包括本季第26發全壘打，幫助道奇以11：2血洗教士，國聯西區封王魔術數字降至M5，而弗里曼距離生涯第一個200安賽季也只差6安。

弗里曼的「生日buff」可謂名不虛傳，今天是他生涯第四次在生日當天開轟，此外，賽前弗里曼一共累積81支長打領跑全聯盟，這場比賽又追加1支二壘安打及1發全壘打，只差1支就能追平隊史紀錄；今天他一口氣跑回4分，本季得分來到121也改寫生涯新高。

弗里曼賽後受訪時說：「我們有個四層樓的球場，這是棒球界唯一一座，這裡每晚都坐滿5萬人，我站上球場為他們竭盡全力，球迷帶給我的感覺很棒，也代表我表現得很好，我很感激。」

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）則稱讚弗里曼屬於「低調強」，他說：「如果當你仔細看弗里曼的職業生涯，會發現很多地方被忽視了，他的比賽不會過度展現自我，但他熱愛競爭並拿下勝利，當你談論到MVP，對我而言，他是第一個想到的人選。」

除了弗里曼的亮眼發揮，道奇今日先發投手林恩（Lance Lynn）也投7局掉2分繳出一場優質先發，是輪值難得的好消息。道奇今天贏球，而排名分區第二的響尾蛇則輸給大都會，讓道奇的封王魔術數字降到M5，有極高機率拿下近11年來第10座分區冠軍。

相關新聞

MLB／官網最新塞揚榜 美聯柯爾一枝獨秀 國聯史提爾異軍突起

大聯盟例行賽進入尾聲，各大獎項競爭仍十分激烈，大聯盟官網今天公布最新一期塞揚獎專家投票排行榜，美聯第1仍是洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）；國聯則是小熊左投史提爾（Justin Steele）首

MLB／弗里曼「生日buff」 4安+開轟 道奇教頭：他就是MVP

道奇強打弗里曼（Freddie Freeman）本季依舊是道奇隊信賴的打擊機器，在今天生日更是火力全開，不只5打數狂敲4安，還包括本季第26發全壘打，幫助道奇以11：2血洗教士，國聯西區封王魔術數字降

MLB／「老大」強勢回歸！布萊恩復出對老東家小熊敲致勝轟

洛磯明星三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）七月底因左手指骨折進入傷兵名單，休兵近兩個月後重返戰線，在主場對小熊的系列賽迎來復出，而他面對老東家可說是毫不留情，歸隊第二戰就敲出致勝陽春砲，幫

MLB／皇家浪費9分領先仍驚險破白襪 教頭：這就是棒球

全聯盟墊底的皇家今天在客場與戰績倒數第四的白襪進行雙重賽，第一場以2：6敗下陣來；第二場打線大爆發，一度取得9：0遙遙領先，沒想到優勢在白襪的8分大局後蕩然無存，不過最終皇家還是以11：10驚險獲勝，

MLB／太空人兩大王牌都輸給墊底運動家 美聯西區持續大亂鬥

距離季末剩下不到20場賽事，除了部分分區的結果幾近底定，仍有不少分區形成互咬局面，其中最拉鋸的莫過於三強爭霸的美聯西區，最近一個月遊騎兵、水手、太空人都接力登頂過，目前暫居龍頭的是太空人，但他們近兩天

MLB／洛登骰到6狂飆9K 助洋基單日2勝紅襪一起美東墊底

由於昨天下雨延賽，洋基和紅襪「世仇對決」今天進行雙重賽。洋基首戰以3：2險勝，第2戰靠本季低迷的洛登（Carlos Rodon）「骰到6」，主投5局狂飆9K只失1分，率洋基以4：1再次擊敗紅襪，單日2

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦