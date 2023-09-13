MLB／弗里曼「生日buff」 4安+開轟 道奇教頭：他就是MVP

道奇強打弗里曼（Freddie Freeman）本季依舊是道奇隊信賴的打擊機器，在今天生日更是火力全開，不只5打數狂敲4安，還包括本季第26發全壘打，幫助道奇以11：2血洗教士，國聯西區封王魔術數字降至M5，而弗里曼距離生涯第一個200安賽季也只差6安。

弗里曼的「生日buff」可謂名不虛傳，今天是他生涯第四次在生日當天開轟，此外，賽前弗里曼一共累積81支長打領跑全聯盟，這場比賽又追加1支二壘安打及1發全壘打，只差1支就能追平隊史紀錄；今天他一口氣跑回4分，本季得分來到121也改寫生涯新高。

弗里曼賽後受訪時說：「我們有個四層樓的球場，這是棒球界唯一一座，這裡每晚都坐滿5萬人，我站上球場為他們竭盡全力，球迷帶給我的感覺很棒，也代表我表現得很好，我很感激。」

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）則稱讚弗里曼屬於「低調強」，他說：「如果當你仔細看弗里曼的職業生涯，會發現很多地方被忽視了，他的比賽不會過度展現自我，但他熱愛競爭並拿下勝利，當你談論到MVP，對我而言，他是第一個想到的人選。」

除了弗里曼的亮眼發揮，道奇今日先發投手林恩（Lance Lynn）也投7局掉2分繳出一場優質先發，是輪值難得的好消息。道奇今天贏球，而排名分區第二的響尾蛇則輸給大都會，讓道奇的封王魔術數字降到M5，有極高機率拿下近11年來第10座分區冠軍。