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MLB／「老大」強勢回歸！布萊恩復出對老東家小熊敲致勝轟

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊恩今天對老東家小熊敲出致勝轟。 美聯社
布萊恩今天對老東家小熊敲出致勝轟。 美聯社

洛磯明星三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）七月底因左手指骨折進入傷兵名單，休兵近兩個月後重返戰線，在主場對小熊的系列賽迎來復出，而他面對老東家可說是毫不留情，歸隊第二戰就敲出致勝陽春砲，幫助洛磯以6：4帶走勝利，賞給目前正衝擊季後賽名額的小熊關鍵一敗。

布萊恩2022年轉戰洛磯後，這兩年都曾因傷缺陣不少時間，去年出賽42場，本季也僅有67場，此外，撇除縮水賽季，本季布萊恩的進攻數據是生涯首次未達聯盟平均，這張7年1.82億美金的大約目前看起來似乎不太划算。

昨天傷癒首戰布萊恩4打數敲出1支安打，今天則是4打數敲2安，復出首轟也在6局下順利開張，是發超前的陽春彈，整場比賽包辦3分打點，是球隊獲勝的最大功臣。

布萊恩說：「我花了7週時間療傷，在復出的第二場有這樣的手感顯然很棒，感覺比大多數的全壘打都還要好，在職業生涯的大部分時間，我對自己的要求很嚴格，我希望能盡可能享受比賽。」

當談到對前東家小熊正在爭取季後賽門票有什麼想法，布萊恩則表示：「顯然，他們正在爭奪季後賽名額，與這些老朋友競技讓比賽變得有些艱難，他們有一支很棒的隊伍，但我們會盡所能阻止他們在這裡贏球。」

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