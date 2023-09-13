MLB／皇家浪費9分領先仍驚險破白襪 教頭：這就是棒球

全聯盟墊底的皇家今天在客場與戰績倒數第四的白襪進行雙重賽，第一場以2：6敗下陣來；第二場打線大爆發，一度取得9：0遙遙領先，沒想到優勢在白襪的8分大局後蕩然無存，不過最終皇家還是以11：10驚險獲勝，雙方以各拿一勝作收。

賽前兩隊戰績都未達4成，是聯盟數一數二的「坦隊」，不過今天打起來卻異常刺激，首戰白襪靠著王牌希斯（Dylan Cease）壓制收下勝利，第二戰則是場打擊大亂鬥。

皇家用不到2局時間就打爆白襪先發投手杜森（Touki Toussaint），前3局打完就已攻下9分；不過皇家先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）第6局投到自爆，讓白襪單局敲出7安、攻下8分回到原點，好在皇家下個半局站穩陣腳，又靠著賈西亞（Maikel Garcia）的關鍵安打打回致勝分。

皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）提到，很高興球隊在被打了8分大局後能有所回應，「這就是棒球，你永遠不知道會發生什麼，我想給我們的球員按讚，因為當白襪追平時，那真的是個令人沮喪的半局，要很努力才能做出反彈。」

同時奎特拉羅也稱讚敲回超前分的新秀賈西亞，他說：「以一名新秀而言他表現得很出色，每天攻防兩端都做得很好，用行動回應得到的機會。」