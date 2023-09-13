快訊

不再經典！iPhone 15一設計消失 網崩潰：開會時常常用到

全往同方向跑！旅客車廂內竄逃跌倒畫面曝 北捷回應了

錢康明爆離職前都有「新竹跨年活動」 竹市府駁內幕5點聲明

MLB／皇家浪費9分領先仍驚險破白襪 教頭：這就是棒球

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家新秀賈西亞敲回致勝分。 法國新聞社
皇家新秀賈西亞敲回致勝分。 法國新聞社

全聯盟墊底的皇家今天在客場與戰績倒數第四的白襪進行雙重賽，第一場以2：6敗下陣來；第二場打線大爆發，一度取得9：0遙遙領先，沒想到優勢在白襪的8分大局後蕩然無存，不過最終皇家還是以11：10驚險獲勝，雙方以各拿一勝作收。

賽前兩隊戰績都未達4成，是聯盟數一數二的「坦隊」，不過今天打起來卻異常刺激，首戰白襪靠著王牌希斯（Dylan Cease）壓制收下勝利，第二戰則是場打擊大亂鬥。

皇家用不到2局時間就打爆白襪先發投手杜森（Touki Toussaint），前3局打完就已攻下9分；不過皇家先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）第6局投到自爆，讓白襪單局敲出7安、攻下8分回到原點，好在皇家下個半局站穩陣腳，又靠著賈西亞（Maikel Garcia）的關鍵安打打回致勝分。

皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）提到，很高興球隊在被打了8分大局後能有所回應，「這就是棒球，你永遠不知道會發生什麼，我想給我們的球員按讚，因為當白襪追平時，那真的是個令人沮喪的半局，要很努力才能做出反彈。」

同時奎特拉羅也稱讚敲回超前分的新秀賈西亞，他說：「以一名新秀而言他表現得很出色，每天攻防兩端都做得很好，用行動回應得到的機會。」

相關新聞

MLB／官網最新塞揚榜 美聯柯爾一枝獨秀 國聯史提爾異軍突起

大聯盟例行賽進入尾聲，各大獎項競爭仍十分激烈，大聯盟官網今天公布最新一期塞揚獎專家投票排行榜，美聯第1仍是洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）；國聯則是小熊左投史提爾（Justin Steele）首

MLB／洛登骰到6狂飆9K 助洋基單日2勝紅襪一起美東墊底

由於昨天下雨延賽，洋基和紅襪「世仇對決」今天進行雙重賽。洋基首戰以3：2險勝，第2戰靠本季低迷的洛登（Carlos Rodon）「骰到6」，主投5局狂飆9K只失1分，率洋基以4：1再次擊敗紅襪，單日2

MLB／出現疲勞性骨折前兆 達比修有本季提前關機

教士隊日籍投手達比修有日前因手肘不適進入傷兵名單，如今確定今年球季提前關機，原因是避免疲勞性骨折再次找上門，總教練梅爾文...

MLB／太空人兩大王牌都輸給墊底運動家 美聯西區持續大亂鬥

距離季末剩下不到20場賽事，除了部分分區的結果幾近底定，仍有不少分區形成互咬局面，其中最拉鋸的莫過於三強爭霸的美聯西區，最近一個月遊騎兵、水手、太空人都接力登頂過，目前暫居龍頭的是太空人，但他們近兩天

MLB／歐森51轟追平勇士隊史 大谷翔平快追不上了

勇士隊歐森（Matt Olson）近期全壘打狂炸，今天又敲出本季第51轟追平隊史紀錄，持續拉開與大谷翔平的差距；而勇士隊...

MLB／皇家浪費9分領先仍驚險破白襪 教頭：這就是棒球

全聯盟墊底的皇家今天在客場與戰績倒數第四的白襪進行雙重賽，第一場以2：6敗下陣來；第二場打線大爆發，一度取得9：0遙遙領先，沒想到優勢在白襪的8分大局後蕩然無存，不過最終皇家還是以11：10驚險獲勝，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦