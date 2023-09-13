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MLB／太空人兩大王牌都輸給墊底運動家 美聯西區持續大亂鬥

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德今天挨2轟共失5分。 美國聯合通訊社
韋蘭德今天挨2轟共失5分。 美國聯合通訊社

距離季末剩下不到20場賽事，除了部分分區的結果幾近底定，仍有不少分區形成互咬局面，其中最拉鋸的莫過於三強爭霸的美聯西區，最近一個月遊騎兵、水手、太空人都接力登頂過，目前暫居龍頭的是太空人，但他們近兩天卻在主場錯失兩大王牌先發時進補的好機會，今天再以2：6敗給分區墊底的運動家後，目前美西前三勝差都在1.5場內。

太空人這兩場敗仗派出的先發投手分別是瓦德茲（Framber Valdez）、韋蘭德（Justin Verlander）兩大王牌，但近一個月聯盟最強悍的打線，卻慘遭美聯最差的運動家投手群封鎖，昨天先被對手完封，今天又只攻下2分，不只沒把握機會吃下軟柿子，還被同日贏球的水手、遊騎兵拉近距離。

韋蘭德今天表現並不理想，雖然吃下了7局，但被敲出8支安打含2轟共失5分，最終吞下本季第8敗，賽後他說：「這是場艱難的比賽，我感覺運動家打者今天能掌握我的投球，尤其是在開局的時候造成了重傷害，回頭看有些球我投得很不錯，但有時你只能向對手表示敬意。」

這場敗仗讓太空人本季主場戰績跌至37勝37敗，在全聯盟排名第18，在勝率高於5成的球隊中，太空人主場成績居墊底。

上個月遊騎兵迎來本季最大低潮，一度吞下8連敗，將分區龍頭給讓出；而水手則是在瘋狂的8月後有些降溫，近10場吞下7敗，三隊輪流迎來撞牆，美聯西區冠軍獎落誰家恐怕要到賽季最後幾場才能更趨明瞭，

太空人

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